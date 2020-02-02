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رقم الخبر: 275053 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 14:34 الاقسام: رياضة  
الامريكية كينين تقهر موجوروزا وتحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة

الامريكية كينين تقهر موجوروزا وتحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة

توجت الأمريكية صوفيا كينين بلقبها الأول في مسيرتها الاحترافية ببطولات الجراند سلام، بحصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، على حساب الإسبانية جاربين موجوروزا.

وتغلبت كينين على موجوروزا، في المباراة النهائية، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع (4-6) و(6-2) و(6-2)، وذلك في غضون ساعتين و3 دقائق.

وواصلت كينين تفوقها في المواجهات المباشرة أمام موجوروزا (2-0)، بعد فوزها بالمواجهة الوحيدة السابقة بينهما في الدور الأول من بطولة بكين في سبتمبر/أيلول الماضي.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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