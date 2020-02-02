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|رقم الخبر: 275052
|تاريخ النشر: شباط 02, 2020
|الوقت: 15:10
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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دراسة جديدة تظهر قدرات سحرية لرئة الانسان!
اكتشف العلماء قدرات «سحرية» تقريبا لرئة الإنسان تمكنها من إصلاح نفسها والتصدي للطفرات السرطانية الناجمة عن التدخين.
وبحسب المعلومات السابقة فإن الطفرات التي تؤدي إلى سرطان الرئة كانت تعتبر دائمة وتستمر حتى بعد الإقلاع عن التدخين.
لكن النتائج المفاجئة، التي نُشرت في مجلة «نيتشر»، تكشف أن الخلايا القليلة التي تنجو من طفرات الخلايات السرطانية يمكنها إعادة إصلاح الرئتين.
وقد لوحظ هذا التأثير حتى في المرضى الذين يدخنون علبة سجائر كاملة يوميا على مدار 40 سنة كاملة قبل التوقف نهائيا عن التدخين.
الآلاف من المواد الكيميائية الموجودة في التبغ تفسد وتؤدي إلى تحول الحمض النووي في خلايا الرئة، ثم تتحول ببطء من خلايا سليمة إلى سرطانية.
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