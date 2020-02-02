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رقم الخبر: 275049 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 14:34 الاقسام: رياضة  
ليفز يهزم سناتورز بصعوبة في دوري هوكي الجليد

ليفز يهزم سناتورز بصعوبة في دوري هوكي الجليد

احتاج تورونتو مابل ليفز، إلى هدف في الوقت الإضافي ليفوز بصعوبة (2-1) على أوتاوا سناتورز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، مساء يوم السبت.

وسجل ميتش مارنر، هدف الفوز لفريق مابل ليفوز بعد مرور 3 دقائق، و54 ثانية من الوقت الإضافي.

ورفع مارنر بذلك، رصيده لـ14 هدفا بالدوري هذا الموسم، بينما أضاف زميله جيسون سبيزا، الهدف الآخر للفريق الفائز، وجاء هدف سناتورز الوحيد عن طريق مارك بوروفيتسكي.

وأنقذ مايكل هوتشينسون، حارس تورونتو 24 محاولة في ظهوره الأساسي الأول منذ 4 يناير/كانون الثاني، فيما أبعد كرايج أندرسون حارس أوتاوا 34 محاولة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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