قاد أنطوني ديفيز، فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز على سكرامنتو كينجز صاحب الضيافة (129-113) في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين، مساء السبت، عندما أحرز 21 نقطة متفوقا على جميع زملائه.

وأسهم نجم ليكرز ليبرون جيمس في فوز فريقه بتسجيل 3 أرقام مزدوجة، عندما أحرز 15 نقطة، وسيطر على 10 كرات مرتدة، وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.

وهذه هي الثلاثية رقم 11 لجيمس خلال الموسم الحالي، ورقم 92 في مسيرته، ولا يتفوق عليه في ذلك سوى أوسكار روبرتسون (181) وراسل وستبروك (146) وماجيك جونسون (138) وجيسون كيد (107).

وحقق ليكرز الفوز بعد هزيمته مساء الجمعة على ملعبه أمام بورتلاند تريل بليزرز (127-119) في مباراة أقيمت بعد مراسم تأبين لنجمه السابق كوبي برايانت الذي توفي مع ابنته البالغة من العمر 13 عاما في حادث تحطم طائرة هليكوبتر مع سبعة أشخاص آخرين الأسبوع الماضي.

وجاء تفوق ليكرز أمام كينجز من الربع الأول الذي أحرز خلاله 40 نقطة وحافظ على تقدمه حتى النهاية.

وأحرز أفري برادلي 19 نقطة للفريق الفائز جاءت 16 منها في أول 12 دقيقة.

وكان دارون فوكس أفضل مسجلي سكرامنتو برصيد 24 نقطة بينما أضاف زميله بادي هيلد 22 نقطة لصاحب الأرض الذي خسر بعد فوزه في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها، وفاز سكرامنتو على ليكرز يوم الخميس الماضي.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالتالي:

لوس انجلوس كليبرز 118 – تيمبرولفز 106

جولدن ستيت وريورز 131 – كليفلاند كافاليرز 112

بوسطن سيلتيكس 116 – سيفنتي سيكسرز 95