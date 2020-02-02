تعد ظاهرة الاصابة بتقوّس الأرجل من بين الاصابات الشائعة لدى الاطفال حديثي الولادة والتي يمكن تشخيصها في سن العام ونصف العام.

وقال المتخصص الايراني في جراحة العظام قاسم فتحي، إن هذه الظاهرة تلاحظ لدى الاطفال من ذوي فئة عمر العام ونصف العام وتعد طبيعية وتزول تدريجيا اثناء النمو.

ولفت الى ان الاصابة بتقوس الارجل تتراجع وتعود الى الوضع الطبيعي في سن الرابعة أو السادسة، موضحاً، أن بعض الحالات تكون هذه الظاهرة تبدو بشكل غير طبيعي حيث ينبغي عرضها على الطبيب المختص بهدف تلقّي العلاج.

وأكد أن هذه الظاهرة لاتعد مشكلة وراثية بل تظهر في بعض الحالات بشكل غير طبيعي وتحتاج الى تلقي العلاج.

واعتبر ان انخفاض كمية فيتامين D وعجز غدة التيروئيد من بين اسباب الاصابة بهذه الظاهرة وأحيانا تعد الاصابة بتقوس الارجل ناجمة عن نقص في الهيكل العظمي او مشكلة صحية ما.