اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عن تحکيم طاقم ايراني في مباريات كأس الاتحاد الاسيوي في ماكاو.

وبحسب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم فان طاقم التحكيم الايراني يقوم بتحكيم مباراة فريقي موست سي بك من ماكاو وفريق تاتونغ من الصين.

وستقام هذه المباراة يوم 11 اذار / مارس 2020 في ماكاو وسیکون "حسن اکرمي"حکم الوسط ومساعديه "سعيد علي نجاديان" و"علي ميرزابيكي" وسيكون الحكم الرابع من سنغافورة.