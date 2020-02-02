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رقم الخبر: 275046 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 14:34 الاقسام: رياضة  
طاقم ايراني يقود احدى مباريات كأس الاتحاد الاسيوي
لكرة القدم ..

طاقم ايراني يقود احدى مباريات كأس الاتحاد الاسيوي

اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عن تحکيم طاقم ايراني في مباريات كأس الاتحاد الاسيوي في ماكاو.

وبحسب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم فان طاقم التحكيم الايراني يقوم بتحكيم مباراة فريقي موست سي بك من ماكاو وفريق تاتونغ من الصين.

وستقام هذه المباراة يوم 11 اذار / مارس 2020 في ماكاو وسیکون "حسن اکرمي"حکم الوسط ومساعديه "سعيد علي نجاديان" و"علي ميرزابيكي" وسيكون الحكم الرابع من سنغافورة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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