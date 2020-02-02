وفقاً للتقارير الطبية التي صدرت عن دول استقبلت فيروس كورونا بانتقال حالات من العدوى إليها عن طريق السفر الجوي، ينحصر نطاق العدوى في الاقتراب إلى مسافة تقل عن مترين مع شخص مصاب، أما الحالات التي امتدت فيها العدوى لشخص لم يكن مسافراً، فكانت مع أقارب للمريض القادم من المدن التي ظهر فيها المرض بالصين.

توعية الأطفال جيداً بأهمية غسل اليدين بعد لمس الأسطح، وخاصة أثناء السفر وخلال التواجد في المطارات والحمّامات العامة والسلالم المتحركة

ولذلك، تركز توصيات الصحة الوقائية على اتباع بعض التعليمات في أماكن التقارب الشديد والتي قد يحدث فيها تلامس للأسطح، كالحمّامات، والسلالم الكهربائية المتحركة.

ويعتبر انتقال العدوى في الأماكن المفتوحة ومن دون القرب الشديد من شخص مصاب أمراً غير محتمل. فالفيروس يعيش ساعات قليلة في الأماكن المفتوحة، بينما يعيش أطول في الأماكن المغلقة، وتنتقل العدوى خلال مسافة مترين، أو بتلامس الأسطح ثم لمس العين أو اليد أو الفم.

تركّز التوصيات الوقائية للأطفال والكبار على:

* غسل اليدين باستمرار، وضرورة غسلهما جيداً بالصابون لمدة 20 ثانية قبل لمس العين أو الأنف أو الفم.

* توعية الأطفال جيداً بأهمية النظافة، وغسل اليدين بعد لمس الأسطح، وخاصة أثناء السفر وخلال التواجد في المطارات والحمّامات العامة.

* تنظيف الأسطح باستمرار، كالمكاتب والطاولات، وخاصة التي يمكن أن يكون قد عطس أحد بالقرب منها.

* على أي شخص مصاب بأعراض البرد أن يعطس أو يسعل في كُم قميصه، وينبغي تدريب الأطفال على العطس والسعال بهذه الطريقة.

* من الأفضل تجنّب أماكن الزحام، والابتعاد عن الاشخاص الذين يُشتبه أن لديهم إصابة.

* إذا ظهرت بعض الأعراض على شخص ينبغي عليه ارتداء القناع الواقي (قناع الجراحة المعقَّم)، ومراقبته لمدة قد تصل إلى أسبوعين للتأكد من الحالة.

* أهم الأعراض: ارتفاع الحرارة، وصعوبة التنفس، والعطس والسعال المتكرر، وهي أعراض تشبه الإنفلونزا، لكنها مع كورونا تتطور إلى درجة أكبر، علماً بأن بعض حالات الإصابة تكون متوسطة الشدة.