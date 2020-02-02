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رقم الخبر: 275042 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 15:17 الاقسام: منوعات  
اكتشاف جينات إنسان نياندرتال لدى الأفارقة

اكتشاف جينات إنسان نياندرتال لدى الأفارقة

أثبت علماء جامعة برينستون الأمريكية باستخدام طرق حسابية جديدة، أن عدد جينات إنسان نياندرتال عند سكان القارة الإفريقية، هو أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا.

وتفيد مجلة Cell، بأنه بعد فك شيفرة جينوم إنسان نياندرتال عام 2009 ، اتضح أن سكان آسيا وأوروبا وأمريكا الحاليين ورثوا من إنسان نياندرتال نحو 2% من الحمض النووي، في حين لم تكتشف جينات نياندرتال لدى سكان القارة الإفريقية. واستنادا إلى هذا استخلص العلماء أن تزاوج الإنسان العاقل مع إنسان نياندرتال كان بعد هجرة الأخير من القارة الإفريقية.

وقد استخدم العلماء في دراسات لاحقة أساليب وطرقا مختلفة في البحث عن جينات إنسان نياندرتال عند سكان إفريقيا، لفهم تاريخ البشرية وتأثير الحمض النووي لإنسان نياندرتال في الإنسان المعاصر وأمراضه. ولكنهم لم يعثروا على شيء واعتبروا أن النياندرتال وسكان إفريقيا الأصليين جغرافيا كانوا معزولين عن بعضهم.

وهذا يعني أن إنسان نياندرتال هو سلف بعيد جدا لسكان إفريقيا.

ويقول العالم لو تشين من معهد الجينوم التكاملي بجامعة برينستون (لأول مرة نكتشف لدى سكان إفريقيا علامات مؤكدة تشير إلى أن لهم أصول النياندرتال. وقد بينت النتائج أن هذا المستوى مرتفع جدا).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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