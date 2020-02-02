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رقم الخبر: 275038 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 13:30 الاقسام: منوعات  
حيوان نادر يعيش على جبل ينجو من حرائق أستراليا

حيوان نادر يعيش على جبل ينجو من حرائق أستراليا

نجا نوع فريد ونادر من حلزونات (بزاق) عديمة القوقعة المتواجدة فقط على جبل واحد في العالم في مناطق أستراليا التي ضربتها الحرائق مؤخرا.

ويعيش هذا المخلوق الفريد والجذاب على سفوح بركان غير نشط معزول في نيو ساوث ويلز، في جبل كابوتار، والذي استمد منه اسمه.

وظهر الحيوان من جديد بعد هطول الأمطار في المناطق المحترقة، حيث رصد حراس من نيو ساوث ويلز حوالي 60 حلزون في جبل كابوتار على قيد الحياة، بحسب صفحة الحدائق الطبيعية العامة في أستراليا على (فيسبوك).

وتخوف العلماء من انقراض الحيوان النادر بعد أن اجتاحت الحرائق المنطقة بكاملها، خصوصا بعد أن قدر علماء البيئة بجامعة سيدني أن حوالي نصف مليار حيوان في نيو ساوث ويلز تأثر أو مات بسبب الحرائق، بحسب (سي إن إن).

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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