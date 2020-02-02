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رقم الخبر: 275037 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 13:27 الاقسام: محليات  
جهانغيري: الاستقلال والحرية هما اهم مبادئ الثورة الاسلامية

جهانغيري: الاستقلال والحرية هما اهم مبادئ الثورة الاسلامية

اعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية "اسحاق جهانغيري" الاستقلال والحرية من اهم مبادئ الثورة الاسلامية قائلا : ان الشعب وبحضوره في جميع مفاصل الثورة والحكومة استطاع تحقيق هذه المبادئ، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في التآزر الشعبي لاكمال مسيرة الثورة.

وعلى هامش زيارته لمرقد الامام الخميني (ره) لتجديد الميثاق مع مبادئه بالتقارن مع أيام عشرة الفجر اضاف جهانغيري اليوم الاحد: ان الامام الخميني (ره) قاد ثورة عظيمة بمبادئ عظيمة للشعب الايراني والثورة الاسلامية والتي يمكن تحققها .

واضاف جهانغيري : ان السبيل الوحيد لتحقق تلك المبادئ في الامة الاسلامية هو توحيد كلمتها واتحادها.

واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الى ان الاستقلال والحرية هما اهم مبادئ الثورة الاسلامية والامام الراحل، مبينا ان الاستقلال يعني عدم تبعية الدول الاخرى في مختلف القضايا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ، والحرية تعني تقرير الشعب لمصيرهم دون تدخل الاجانب وادارة بلادهم واتخاذ القرارات بكل حرية بمعزل عن الاجانب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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