  • الأحد ٧ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأحد , فبراير 02, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275036 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 13:31 الاقسام: منوعات  
عنزة وكلب يتنافسان على منصب عمدة مدينة أمريكية

عنزة وكلب يتنافسان على منصب عمدة مدينة أمريكية

تشغل عنزة تدعى لينكولن منصب العمدة الفخري لمدينة فار- هايوان بولاية فيرمونت الأمريكية.

وذلك بعد أن تم انتخابها الربيع الماضي. ورشحها لمنصب عمدة المدينة معلم بمدرسة محلية وذلك نيابة عن حفيده البالغ من العمر 4 أعوام. هكذا حاولت السلطة جعل الأطفال يشاركون في إدارة المدينة.

وتشارك العنزة في الفعاليات الخيرية وتزور المعارض التجارية. وقد تولت إدارة مؤسسة المتنزهات ومدن ألعاب الأطفال.

وتجري انتخابات العمدة في فار- هايوان كل عام. وقد تم تحديد يوم 3 مارس المقبل لانتخابات العام الجاري.

وهناك كلب بوليسي يدعى سامي يعتبر أهم منافس للعنزة لينكولن في الانتخابات. أما عدد الحيوانات التي رشحها الأطفال للمشاركة في الانتخابات فبلغ العام الجاري 16 حيوانا. ويجب على كل طفل مشارك في الانتخابات أن يدفع مبلغا قدره دولار واحد.

وسيتم إنفاق الأموال التي تجمع من الأطفال لأمور خيرية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/1535 sec