زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا البيضاء أمس السبت من أجل "تطبيع" العلاقات معها في وقت يشوب فيه التوتر العلاقات بين مينسك وحليفتها روسيا.

وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرارا الحكم السلطوي وسجل حقوق الإنسان في روسيا البيضاء التي يتولى ألكسندر لوكاشينكو رئاستها منذ عام 1994.

لكن القوى الغربية ألغت معظم العقوبات التي كانت تفرضها على روسيا البيضاء منذ أن أطلق لوكاشينكو سراح سجناء سياسيين وأبدى مزيدا من التسامح مع المعارضة السياسية.

كما تحسنت العلاقات بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 وهي الخطوة التي رفضت روسيا البيضاء الاعتراف بها.

وتخطط روسيا البيضاء والولايات المتحدة لإعادة سفرائهما إلى البلدين بعد انقطاع لمدة عشر سنوات، وقال بومبيو، وهو أكبر مسؤول أمريكي يزور روسيا البيضاء منذ أكثر من عقدين، خلال لقاء مع لوكاشينكو إن واشنطن أيدت استقلال روسيا البيضاء وهي تدرك علاقات مينسك الممتدة مع روسيا.

وأضاف بومبيو، من خلال أحد المترجمين، "نحن لا نتحدث عن الاختيار بيننا وبينهم (روسيا). نحن نتحدث عن العلاقات الدبلوماسية". وقال إن واشنطن ستعين سفيرا جديدا لها في مينسك قريبا.

وتدهورت العلاقات بين روسيا البيضاء وروسيا بعد إخفاق البلدين في التوصل إلى اتفاق على عقد لتوريد النفط هذا العام.

وقال لوكاشينكو، موجها حديثه إلى بومبيو، "من الجيد جدا، بعد كل أنواع عدم التفاهم فيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا البيضاء والولايات المتحدة... أن تخاطر بزيارة مينسك".

وأضاف أنه بحث مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول توريد النفط بدلا من روسيا.