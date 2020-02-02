أكد مصدر سياسي عراقي، السبت، اتفاق الكتل السياسية على محمد توفيق علاوي رئيسا للحكومة الانتقالية.

وقال المصدر إن "الاتفاق النهائي جرى بين الكتل السياسية العراقية على تقديم محمد توفيق علاوي مرشحا ليتم تكليفه من رئيس الجمهورية برهم صالح".

وأضاف "لم يتبق من إعلانه رئيسا للحكومة الانتقالية سوى تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح عقد السبت اجتماعا حاسما مع قادة الكتل السياسية للإعلان عن اسم مرشح يكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ونقلت وكالة الأنباء "د. ب. أ" عن النائب بدر الزيادي عضو كتلة “سائرون” في البرلمان العراقي قوله "إن الكتل السياسية مازالت تعقد مفاوضات للاتفاق على شخصية معينة ليتم تكليفها بتشكيل الحكومة، والمفروض أن تنتهي الاجتماعات عصر السبت بقرار حاسم، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا يصل إلى 80 بالمئة لطرح بعض الاسماء لتشكيل الحكومة.

وبدت ساحات التظاهر السبت أكثر هدوء وترقبا للإعلان عن تسمية المرشح لتشكيل الحكومة المتوقع اليوم لحسم جدل استمر أربعة أشهر.