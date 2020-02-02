شهدت محافظات صعدة والحديدة وذمار وإب مسيرات جماهيرية رفضا لصفقة ترامب الخاسرة، كما نظمت في عدد من المحافظات وقفات احتجاجية رفضا للصفقة.

اليمنيون عبروا مجددا عن موقفهم الرافض لأي محاولات من أي طرف كان لمنح اليهود شرعية وجود على ارض فلسطين الإسلامية، مؤكدين أن فلسطين ستعود إلى حضن الأمة بسواعد الأحرار المقاومين من أبناء الامة الإسلامية.

كما ندد جميع اليمنيين بتواطىء دول عربية مع الصفقة المشبوهة لمنح فلسطين والقدس للصهاينة مقابل فتات المال.

لافتين إلى أن الدول التي تتواطأ اليوم لإنهاء الحق الإسلامي في فلسطين وتشريد الفلسطينيين من جديد، هي ذات الدول التي تتواطأ مع الأمريكي والصهيوني لقتل اليمنيين أو تصمت عن قتلهم وتدور في الفلك الأمريكي.

ميدانياً ، تكبد مرتزقة الجيش السعودي، السبت، خسائر في العديد والعتاد إثر كسر زحف واسع لهم في جيزان.

وأكد مصدر عسكري أن المجاهدين تمكنوا من كسر زحف واسع للمرتزقة قبالة موقع الإم بي سي، ما أدى إلى وقوع خسائر في صفوف المرتزقة.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون، السبت، خلال محاولة زحف فاشلة لهم على مواقع الجيش واللجان الشعبية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري أن مرتزقة العدوان نفذوا محاولة زحف في جبهة أبعر بمديرية مقبنة، وتصدى لهم أبطال الجيش واللجان الشعبية، موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم، واجبار من تبقى على الفرار، مؤكدا فشل محاولة الزحف ولم تحقق أي تقدم يذكر.

وكان مرتزقة العدوان تعرضوا خلال الأسبوع الماضي، لخسائر بشرية ومادية إثر هجوم مباغت للجيش واللجان الشعبية في ذات الجبهة بمديرية مقبنة، وكسر زحف آخر في بالقرب من جبل هان الاستراتيجي غرب تعز.

من جانب آخر هاجم مسلحون ملثمون على متن طقم عسكري منزل مدير عام مطار عدن الدولي في خور مكسر مدينة عدن المحتلة وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه المنزل وداخل الحي.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من العدوان أن مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب عبدالقوي العمري تقدم ببلاغ أوضح فيه أنه السبت الساعة الثانية عشر ليلا قام سته مسلحون ملثمون على متن طقم عسكري بالتهجم على منزله الكائن في خور مكسر حي القاعدة الإدارية وقام بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه منزله وداخل الحي.

وفي السياق فتح مجندو نقطة الرحاب بخور مكسر النار مساء الجمعة على سيارة مواطن عقب مخاطبته لهم بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة في تفتيش السيارات، وفقا لشهود عيان.

وبحسب الشهود فقد فتح مجند النار بثلاث طلقات نارية مستهدفا السيارة التي كانت تقل امرأة وزوجها وطفلتهما.

يأتي ذلك في سياق الفوضى الأمنية العارمة التي تعصف بمدينة عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة في ظل هيمنة الاحتلال السعودي الإماراتي.

هذا وواصل العدوان السعودي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وغاراته الجوية حيث استهدف بـ 25 غارة أربع محافظات ومنطقة عسير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 15 قذيفة مدفعية باتجاه حارة الضبياني وأحياء سكنية أخرى في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة.

ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بثلاثة صواريخ موجهة شرق حيس وشنت غارات على مديريات الضحي بالحديدة وأرحب و بني مطر ونهم بمحافظة صنعاء ومنطقة عطان بأمانة العاصمة.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن أيضا غارات على منطقة العقبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومديرية مجزر بمحافظة مأرب والربوعة ومجازة في عسير.

وكان طيران العدوان السعودي شن خلال اليومين الماضيين غارات على مناطق متفرقة من محافظات صنعاء ومأرب والجوف.