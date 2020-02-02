شن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما لاذعا على ولي عهد أبو ظبي وزير خارجية الإمارات محمد بن زايد بشأن جره الشباب السودانيين إلى حرب بالوكالة في ليبيا.

وقال في تغريدة نشرها السبت على حسابه في تويتر: "تبين أن أمير الإمارات، محمد بن زايد، خدع الشباب السوداني بوعد بالعمل في الإمارات وقادهم إلى الحرب في ليبيا".

وكان أقطاي قد اتهم الصيف الماضي الإمارات والسعودية بـ "خيانة كبرى" عبر ما وصفه بـ "التطبيع" مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن "عداءهما" تجاه تركيا غير مبرر.