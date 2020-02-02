أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن محاولات كثيرة جرت خلال العقود والسنوات الماضية لتصفية القضية الفلسطينية وتشتيت الشعب الفلسطيني والقضاء على حقوقه التاريخية والمشروعة، لكن أخطر هذه المحاولات على الإطلاق اليوم هو ما يسمى بصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل ايّام، فهي عدوان اميركي صهيوني ليس على الشعب الفلسطيني وحده وانما على كل الامة، مشيرًا الى أن هذه الصفقة هي أكبر مؤامرة تتعرض لها القضية الفلسطينية والامة في تاريخها، لأنها مشروع أمريكي صهيوني رسمي وعلني كامل، ليس لتصفية القضية الفلسطينية فقط، بل وللقضاء على كل حركات المقاومة في المنطقة، وضرب كل من يدعم فلسطين والشعب الفلسطيني، وضرب محور المقاومة.

ولفت الشيخ دعموش الى أن هذا المشروع تتواطأ فيه بصورة علنية دول غربية وأنظمة عربية وخليجية وفي مقدمهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي هو شريك أساسي في إعداد هذه الصفقة، ومُطلع على كامل تفاصيلها، وهو تولى تهديد الفلسطينيين والضغط عليهم للقَبولِ بها كما كشفت الصحف "الاسرائيلية" بالامس.

واعتبر الشيخ دعموش أن اليوم واكثر من أي وقت مضى من واجب كل العرب والمسلمين حكومات وشعوبًا أن يعبّروا وبكل الوسائل والاشكال عن تمسكهم بالقدس وفلسطين، وبقضية الشعب الفلسطيني، وأن يعلنوا رفضهم القاطع لهذه الصفقة ولهذا المشروع، وأن يضعوا الخطط العملية والإمكانات اللازمة لمواجهتها وإسقاطها، حتى الدول المتواطئة عليها أن تعيد حساباتها.

ورأى أن على لبنان أن يبقى محصنًا بوحدته الداخلية وباجماعه الوطني الرافض لهذه الصفقة، لان لبنان اول المستهدفين بعد فلسطين بهذه الصفقة، من خلال فرض توطين اللاجئين الفلسطينيين، ولذلك على كل القوى السياسية في لبنان دعم الموقف الرسمي الحاسم الذي سيتخذه لبنان في اجتماع وزراء الخارجية العرب، والالتفاف حول الحكومة الجديدة لمواجهة مخاطر هذه الصفقة، وكل المخاطر والتحديات التي يتعرض لها لبنان، بدل التصويب على الحكومة ورفض التعاون معها ومحاولة تعطيل المؤسسات وشل البلد.