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رقم الخبر: 275004 تاريخ النشر: شباط 01, 2020 الوقت: 18:19 الاقسام: محليات  
روحاني: مسيرتنا مستمرة على نهج الإمام الراحل (رض) بارشادات سماحة السيد القائد
خلال اجتماع المجلس الأعلى للفضاء الإفتراضي؛

روحاني: مسيرتنا مستمرة على نهج الإمام الراحل (رض) بارشادات سماحة السيد القائد

هنأ رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني ذكرى عودة الإمام الخميني الراحل (رض) الى أرض الوطن في 1 شباط/فبراير 1979 وأكد: اننا من دون شك سنواصل مسيرتنا على نهج الإمام الراحل (رض) بارشادات سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي)، وصولا الى الأهداف المنشودة للحركة والثورة الإسلامية.
وخلال اجتماع المجلس الأعلى للفضاء الإفتراضي اليوم السبت، حيى روحاني أرواح جميع الشهداء الذين بذلوا مهجهم في سبيل تحقيق الأهداف السامية للإمام الخميني الراحل (رض)، واختاروا طريق الشجاعة والشهادة في مختلف المراحل والحقب وظلوا متمسكين بنهج الأمام الخميني الراحل (رض)، ومنطقه، وأهدافه حتى اليوم؛ كان آخرهم الشهيد الفريق قاسم سليماني؛ فقد اختار الشهيد سليماني طريق الشهادة المكلل بالفخر وتمكن من احداث تغيير كبير ىاخل المنطقة والعالم.
وتابع روحاني، ان يوم الـ12 من بهمن (1 فبراير 1979) كان يوم ذكرى عودة الإمام الخميني الراحل (رض) الى إيران وكان 1 من أبريل عام 1979 يوم تكريس طبيعة نظام الجمهورية الاسلامية، فيما تم اقرار دستور الجمهورية الاسلامية في الثالث من ديسمبر من نفس العام، لذلك أن هذه الأيام الثلاث قدمت نموذجا للنظام السياسي لجميع دول المنطقة والعالم.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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