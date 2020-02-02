تم تركيب المنصة الغازية الاخيرة 14D للمرحلة 14 في حقل بارس الجنوبي تزامناً مع اقتراب أيام عشرة الفجر وذكرى انتصار الثورة الإسلامية وذلك بفضل جهود المتخصصين في شركة "صدرا بوشهر" للصناعات البحرية التابعة لمقر خاتم الأنبياء للإعمار.

وقال المدير التنفيذي لشركة الصناعات البحرية الإيرانية "محسن صمدي" ان هذه المنصة هي الثامنة من أصل عشرة والتي تم بناؤها في جزيرة صدرا بوشهر الصناعية. مضيفاً ان وزن هذه المنصة حوالي 2500 طن.

وأردف قائلاً: مع دخول المنصة إلى نطاق العمل ستزداد الطاقة الإنتاجية للغاز في حقل بارس الجنوبي، حيث ارتفعت نسبة الإنتاج في المرحلة 14 الى 56 مليون متر مكعب يومياً.

كما تم امس وبرعاية مساعد رئيس الجمهورية للشؤون التقنية " سورنا ستاري" تدشين نظام ضغظ يعمل بالطرد المركزي لاستخدامه في المصفاتين الثانية والثالثة لمجمع بارس الجنوبي الغازي، وتم تصميم وانتاج النظام بواسطة شركة معرفية ايرانية بتكلفة مليار و 500 مليون تومان ايراني (الدولار يساوي 4200 تومان).

کما تم أمس تدشين جهاز تحليل كهربائي لمياه البحر الذي تم تصميمه وانتاجه بواسطة شركة معرفية ايرانية.