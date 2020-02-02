أعلن مدير عام موانئ وملاحة محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق)، عن وصول اوّل شحنة قمح بحمولة 60 الف طن الى ميناء جابهار الايراني المطل على بحر عمان.

وأوضح "بهروز آقايي" في تصريح أمس السبت، بأن عملية تفريغ الشحنة قد بدأت وأن سفينة محملة بـ 66 الف طن شعير قد رست بالميناء ايضا.

ولفت الى أن إنخفاض نفقات شحن السلع وتسهيل ايصال الخدمات للمناطق الواقعة في جنوب وجنوب شرقي البلاد، من مزايا ميناء جابهار الايراني.

يشار أن الميناء شهد اقبالا في رسو السفن، سيما بعد ما أعتمدته الهند محطة ترانزيت لايصال سلعها الى افغانستان.