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رقم الخبر: 274998 تاريخ النشر: شباط 01, 2020 الوقت: 17:16 الاقسام: محليات  
تأكيد أهلية أكثر من 50 بالمائة من المترشحين للإنتخابات البرلمانية

تأكيد أهلية أكثر من 50 بالمائة من المترشحين للإنتخابات البرلمانية

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، عن تأكيد أهلية أكثر من 50 بالمائة من المترشحين لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي.

وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده، أمس السبت، قال كدخدائي: انه من إجمالي العدد الأولي للمترشحين البالغ 16033 شخصا وصلت أسماء 4500 شخص منهم بعد إنسحاب بعضهم ورفض أهلية البعض الآخر من قبل الهيئة التنفيذية ومن بين هؤلاء تم تأكيد أهلية أكثر من 50 بالمائة منهم من قبل مجلس صيانة الدستور.

وتحدث عن إحتمال زيادة عدد الذين سيتم تأكيد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور حتى نهاية المهلة القانونية المقررة للبت في أهلية المترشحين.

وفي جانب آخر من حديثه، أعلن كدخدائي عن تأكيد أهلية 8 نواب كان مجلس صيانة الدستور قد رفض أهليتهم من قبل.

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قد أعلن في وقت سابق عن رفض أهلية 90 نائبا من النواب الحاليين في مجلس الشورى الاسلامي كانوا قد ترشحوا للانتخابات القادمة المقررة ان تجري يوم 21 شباط /فبراير الجاري والتي تجري تزامنا مع الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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