خرجت بريطانيا، مساء الجمعة، من الاتّحاد الأوروبي، منهية بذلك 47 عاما من العلاقة الصاخبة بين لندن وبروكسل، ومفتتحة بعد ثلاث سنوات ونصف من المفاوضات الشاقّة، صفحة جديدة من تاريخها.

وبعدما أرجئ ثلاث مرّات، دخل "بريكست" حيّز التنفيذ في الساعة 23:00 بتوقيتي لندن وغرينيتش، والساعة صفر من فجر السبت بتوقيت بروكسل.

وقد أحدث الجدل حول مغادرة الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه إنقساما في المجتمع البريطاني، إذ خرج العشرات للاحتفال بهذا اليوم حاملين الأعلام البريطانية أمام ساحة البرلمان، بينما يخيم الصمت على بعض المناطق من البلاد.

ودعا رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الوحدة، واصفا هذه الخطوة بأنها "فصل جديد في تاريخ الأمة".

وقال جونسون في بيان أصدرته رئاسة الوزراء إنه "يتفهم شعور المتخوفين" من تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي على حياتهم، مؤكدا أن مهمة الحكومة هي "لم شمل جميع البريطانيين والمضي بهم قدما".

وتابع: أنه "فجر مرحلة جديدة لا نقبل فيها أن تكون حظوظ نجاحك مرهونة بالمنطقة التي نشأت فيها، إنها اللحظة التي نبدأ فيها بناء الوحدة والمساواة، نزرع الأمل ونفتح الفرص في جميع مناطق بريطانيا"، معلنا عن مرحلة جديدة من التعاون الودي بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي.

وسيكون تأثير الخروج محدودا في البداية، لأن العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لن تتغير كثيرا في المرحلة الانتقالية التي إتفق عليها الطرفان.

وستبدأ مباشرة مفاوضات شاقة على شروط العلاقة الجديدة، التي يأمل جونسون أن تنتهي في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر بإتفاق شامل.

* ماذا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

بعد إنتهاء الفترة الانتقالية، سيلاحظ المواطنون البريطانيون بعض التغييرات، إذ لم يعودوا مواطنين في الاتحاد الأوروبي.

أغلب قوانين الاتحاد الأوروبي ستبقى سارية في البلاد، بما فيها حرية تنقل الناس، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، عندما تنتهي الفترة.

وتسعى بريطانيا إلى إتفاق تجارة حرة دائم مع الاتحاد الأوروبي شبيه بإتفاق الاتحاد مع كندا، إلا أن قادة دول الاتحاد حذروا لندن من أنها ستواجه مفاوضات شاقة للتوصل إلى إتفاق في الآجال المحددة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان در ليان: إن "بريطانيا وبروكسل ستصارعان من أجل مصالحهما في المفاوضات التجارية"، ونوهت بالمواطنين البريطانيين "الذين ساهموا في بناء الاتحاد الأوروبي وتعزيزه"، وقالت: إن "يوم خروج بريطانيا من الاتحاد كان يوما مؤثرا".