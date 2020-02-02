باشرت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت، بإجراءات حظر دخول حاملي الجنسية الصينية إلى البلاد بسبب فيروس "كورونا" الجديد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الداخلية باشرت بإجراءات منع دخول حاملي الجنسية الصينية إلى العراق لمدة شهر.

من جانبها، أعلنت مديرية الجنسية والجوازات في البصرة مباشرتها بتنفيذ الأمر الصادر من الداخلية.

وقال مدير المديرية العميد أمجد حسن، للتلفزيون الحكومي إنه "تمت المباشرة بتنفيذ توجيه الداخلية بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر اعتباراً من ليلة أمس 1/31".وتقول السلطات العراقية إنها لم تسجل لغاية الآن أي إصابة بالفيروس واتخذت جملة إجراءات وقائية للحيلولة دون دخول الوباء إلى البلاد.

كما تعمل الحكومة العراقية على إجلاء رعاياها في "ووهان" الصينية التي بدأ الفيروس بالانتشار من هناك.