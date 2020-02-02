الحديقة الوطنية النباتية في ايران (بالفارسية: باغ كیاه ‌شناسي ملي ایران) هي إحدى أكبر الحدائق العلمية لدراسة النباتات في العالم. و تقع حديقة ايران الوطنية للنباتات غرب العاصمة طهران وتشغل مساحة 150 هكتارا، وكذلك من المقرر أن تكون هذه الحديقة المركز الرئيسي لتصنيف البساتين والنباتات في إيران. حيث يتم تدريجياً بناء عشب من النباتات الإيرانية (تاري) ويتكون الآن من حوالى 160،000 نوع من الاعشاب. ويتم تشغيل الحديقة من قبل معهد بحوث الغابات والمراعي.

محتويات الحديقة

تحتوي هذه الحديقة على 4000 فصيلة من النباتات، كما وتحتوي الحديقة على مشتل وست بحيرات وتلال (تمثل جبال البرز وزاجروس والهيمالايا) وحديقة الصخور وشلال وأراضي رطبة ومناطق نباتات صحراوية وبحيرة مالحة ووادي ونهر بطول 1 كم، ومنطقة منهجية، وحديقة الفاكهة، وكذلك منطقة نزهة مع بعض الأجنحة وغيرها من المرافق.

مناخ الحديقة العام

يبلغ ارتفاع الحديقة 1320 مترا فوق مستوى سطح البحر، اما معدل هطول الأمطار السنوي فيبلغ حوالي 240 ملم. والحد الأقصى لدرجة الحرارة في شهري يوليو وأغسطس تصل حوالي 42 إلى 43 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الدنيا في موسم الشتاء تصل إلى -10 درجة مئوية.

انواع النباتات داخلها

- مناطق بحر قزوين تشتهر بـ (الرمان البري، القيقب).

- مناطق ألبرز: (التوابل والزعتر والفانيليا والنقد اللاذع، والنعناع عشب، القراص، كلاريون، انجليكا، حقل خزامى، القزحية، الدبل).

- مقاطعة زاغروست تشتهر بـ (البلوط الفارسي (برودار)، التانيك، فيولا، البرباريس، النبق، والكمثرى البرية، والشعر، والصفصاف والحور والأرجواني والأسود، والزعرور).

- منطقة الهيمالايا: (الصنوبر، سينديروس وسنديان أخضر).

- مقاطعة القوقاز وآسيا الوسطى: (الخاصرة، والخردل، والقيقب وروان).

- منطقة أمريكا: (شجيرات الصنوبر والاشجار عريضة الأوراق).