باداب سورت هي عبارة عن مجموعة من عيون المياه المعدنية شمال إيران، والتي تُعتبَر ثاني أكبر ينبوع ماء مالح في العالم بعد ينبوع باموك كاله في تركيا، هذه الينابيع عبارة عن طبقات من المياه المالحة التي كَوَّنت ترسبات من الملح والحديد والمعادن على سفوح الجبل عبر آلاف السنين.

تنبع هذه الينابيع على شكل قطرات من صخور بلورية متدرجة على شكل طبقات مسطحة تتدرج نحو الأعلى، وعند السير عليها نحو الأعلى تكون هذه العيون برتقالية اللون لكن حين الاستدارة نحو الخلف نجد ان الأرض والمياه التي تقع في الأسفل لونها يتراوح بين الأخضر والأزرق ان هذا الأختلاف في الألوان يعود إلى اختلاف حموضة الماء وانخفاض ملوحته تدريجياً حتى يصل إلى طعمه المتعادل. هذه الينابيع هي ثاني أثر طبيعي في إيران بعد جبل دماوند تم تسجيلها ضمن قائمة آثار التراث الطبيعي الوطني الإيراني عام 1998م. يبلغ ارتفاع هذه الينابيع 1841 متراً عن سطح البحر. ان مجموعة باداب سورت تتكون من جزءين او (مكانين) رئيسيين هما عين الماء المالحة والحامضة وبالإضافة إلى ذلك لاتقتصر هذه المجموعة الطبيعية على هذين المكانين بل يوجد مكان آخر باسم باداب سورت الصغير، والذي يشتهر بشورسر.

تقع هذه العيون او الينابيع الغامضة والغريبة على مسافة 58 كيلومترا إلى الشمال من مدينة دامغان وعلى بعد حوالي 100 كيلومتر عن مدينة ساري في منطقة جهاردانكه، كما وتقع على مسافة 7 كيلومتر إلى الغرب من قرية بادلة.

تحد هذا المعلم الطبيعي من الشمال المرتفعات والتلال المكسوة بالغابات التي تكثر فيها أشجار ذات أوراق على شكل الإبرة، وتحدّه جنوباً الوديان السفلية، ومن الشرق يجاور المرتفعات المغطاة بالنباتات والشجيرات المختلفة، وأما من الغرب فتحيط به قرية اروست.

المحتويات

تحتوي باداب سورت على عينين للمياه المعدنية تصب في بحيرة صغيرة صالحة للسباحة ايام الصيف والتي لاتتجمد مياهها في فصل الشتاء بسبب ملوحتها، وتختلف مياه كل منها من حيث اللون والرائحة والطعم فهناك شديدة الملوحة واخرى حامضية وحلوة المذاق. وهذه العيون هي:

عين الماء المالحة: هذه العين في الواقع هي عبارة عن حوض سباحة يُستَخدَم لعلاج عدد من الأمراض منها اوجاع القدم والخصر والروماتيزم والصداع النصفي والأمراض الجلدية. كما ويَستَخدِم القرويون من اهالي المنطقة قطع الصخور في معالجة وألتئام جروح البشرة وتسكين أنواع مختلفة من الآلام، ويتم ذلك من خلال تسخين القطع في النار جيداً ثم وضعها في الماء الذي يحتوي على عنصر الكبريت.

عين الماء الحامضي: تقع هذه العين بالقرب من عين الماء المالحة والتي يكون ماؤها حامضي الطعم ولونها اصفر وبرتقالي وينبع من بين الصخور حاملاً معه اوكسيد الحديد من قعر الصخور إلى سطح الأرض.

ان المياه المترسبة لهذين الينبوعين وفي طريق تطويه من أعلى الجبل إلى أسفله طوال آلاف السنين، خلقت شلالاً على شكل السلالم أوجد بدوره عشرات الأحواض الصغيرة التي تتنوع ألوانها بين البرتقالي والأصفر والأحمر والذهب وعلى مقاييس مختلفة.

شورسر: هذا المكان عبارة عن بحيرة صغيرة جداً وهي جزء من مجموعة باداب سورت وتتمتع بخاصيات علاجية جيدة جداً قياساً مع باقي الينابيع، حيث يزورها السياح لا سيما في شهر ايار-مايو.

برمودا اروست : هي حفرة عميقة تسمى برمودا اروست والتي تكون جزء من بحيرة شورسر.

التشكيل

تشكلت ينابيع باداب سورت من ترسبات الترافرتين وكذلك بسبب تراكم الرسوبات القادمة من ينابيع المياه الساخنة القريبة منها.

ان جريان المياه الرسوبية والمعدنية لهذه العيون في المنحدرات الجبلية الواطئة أدى إلى ظهور مئات الطبقات وعشرات الأحواض الجميلة بمختلف الأحجام والألوان كالبرتقالي والأخضر والأصفر والأحمر، من الأماكن القليلة المشابهة لباداب سورت في العالم يمكن الإشارة إلى باموك كالة في تركيا وبايشواتاي في الصين وسان فليبو في إيطاليا.

تُعتبَر ينابيع باداب سورت المتدفقة من صخور بلورية من أكثر عجائب العالم إثارةً لإعجاب السيّاح والمحتوية على المياه المعدنيّة المفيدة في علاج الامراض الجلدية والروماتيزم والصداع وتسكين الآلام، هذه الاستخدامات المتعددة وغيرها جعلتها جاذبة لافواج المسافرين.