تعد مدينة يزد التي يبلغ عمرها خمسة آلاف عام واحدة من أكبر مدن أدوبي في العالم. تم إدراج يزد في قائمة التراث العالمي لليونسكو باعتبارها مدينة لا تقدر بثمن من الطوب والتي تضم العديد من مناطق الجذب الإسلامية والإسلامية.

بازار يزد هي من بين أكثر مناطق الجذب المذهلة التي لا ينبغي لأحد أن يفوتها أبداً. تعد البازارات القديمة في يزد بهندستها الإسلامية المتميزة وصيادي الرياح المآذن والمآذن من بين عوامل الجذب المذهلة التي لا ينبغي لأحد أن يفوتها. بازارات يزد كمزارات تاريخية ومراكز تجارية وتشمل المساجد والكرفانات والمدارس وخزانات المياه.

البازارات هي المكان المناسب للتمتع وشراء الحرف اليدوية التقليدية والهدايا التذكارية مثل المجوهرات المصنوعة يدويا، والبلاط المطلي، والأقمشة المصنوعة من الحرير والصوف، والفخار والسجاد والبسط. يعد كل من بازار دارفازة محرز، بازار تبريزيان، بازار زارغاري، بازغاري مسجاري، بازار بانجة علي، بازار حاجي قنبر، القيصرية، وبازار خان من بين أهم الأسواق في يزد. يعد بازار حاجي قنبر ضمن مجمع أمير شخبك الثقافي التاريخي أقدم بازار في يزد، وتقع القيصرية بين ميدان خان ومدرسة خان هي أجمل بازد في يزد. تعتبر القيصرية من أشهر البازارات في إيران وهي محمية من قبل بوابتين خشبيتين رائعتين.