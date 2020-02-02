يعتبر منزل حاج آقا علي التاريخي واحداً من أكبر وأجمل المنازل التقليدية المبنية من الطوب اللبن في العالم والتي بناها حاج آقا علي المشهور باسم زعيم الله رفسنجاني (أعظم رجال الأعمال في تلك الفترة) في عام 1136 هـ.

كان المنزل يعرف بأنه المنزل المناسب في الماضي الذي تم فيه مراعاة المبادئ والأساليب المعمارية المتوافقة مع مناخ المنطقة والتناظر وعدم تناسق المبادئ.

كان منزل حاج آقا علي محاطاً بجدران طبقية عالية نسبياً في دولة منفتحة وكان من منازل الفصول الأربعة.

داخل المنزل يتكون من أجزاء مختلفة بما في ذلك 86 غرفة بالإضافة إلى منزل الربيع، الكوة، غرفة الخريف، وغرفة الشتاء.

تجذب انتباه أي مشاهد السقوف العالية القبة، والأقواس الرائعة، والقوالب الجميلة، وأشجار الصنوبر المرتفعة والهندسة المعمارية التقليدية للمنازل.

تتكون هذه المجموعة من ثمانية أجزاء من المنزل، والسوق، وتخزين المياه (مع زخارف جميلة من السيراميك والخزف)، ومسجد، وبيت متنقل، وحمام، وموقع ديني، وبيت جليدي (على بعد كيلومترين من قاسم آباد). صنعت بناءً على احتياجات المستخدمين ولديها حالياً العديد من الاستخدامات المختلفة، أهمها دورها كمركز سكني وترفيهي.



