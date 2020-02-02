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رقم الخبر: 274980 تاريخ النشر: شباط 01, 2020 الوقت: 15:24 الاقسام: عربيات  
توافق بين الأحزاب السياسية في العراق على خليفة عبد المهدي

توافق بين الأحزاب السياسية في العراق على خليفة عبد المهدي

توصلت الأحزاب السياسية في العراق بعد مرور أكثر من شهرين على المباحثات بالاجماع على اختيار رئيس وزراء جديد خلفا لعبد المهدي.
مصادر مطلعة في بغداد كشفت لموقع "نورنيوز"، أنه وبعد التوافق بين الاحزاب السياسية في العراق، اقترح الرئيس "برهم صالح" على البرلمان تعيين "محمد توفيق علاوي" رئيسا للحكومة بعد شهرين من الفراغ السياسي مرّت بها البلاد.
كانت قد أعلنت وسائل الاعلام العراقية يوم الاربعاء الماضي أن الرئيس برهم صالح أمهل القوى السياسية حتى اليوم السبت، لتقديم مرشح مقبول جماهيرياً، وإذا حصل خلاف ذلك فإنه سيدرس إمكان تكليف مستقل من خارج المنظومة السياسية القائمة.
وتقلّصت قائمة المرشحين في الاونة الاخيرة لمنصب رئيس الوزراء الى أربعة أسماء، دارت العديد من التكهنات بشأنها.
مصادر سياسية في بغداد كانت قالت إن قائمة المرشحين لخلافة عبد المهدي تقلصت الآن إلى أربعة أسماء، هم: الوزير السابق محمد توفيق علاوي، والقاضي السابق رحيم العكيلي، ومدير الاستخبارات العراقية مصطفى الكاظمي، والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية علي الشكري.
وسرت إشاعة قوية مساء الثلاثاء 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، عن أن اتفاقاً سياسياً أفضى إلى تكليف الشكري بتشكيل الحكومة، لكنها قوبلت بنفي سريع من الرئاسة ورفض قاطع من ساحة اعتصام المحتجين في مدينة الناصرية (جنوب).
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/نورنيوز
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