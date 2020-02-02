قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء