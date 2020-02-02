تقرير مصور قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء زار قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي صباح اليوم السبت مرقد الإمام الخميني (ره) مفجر الثورة الاسلامية في جنوب العاصمة طهران وقام بالصلاة على روحه وقراءة القرآن الكريم اجلالا لمقامه وذلك على اعتاب عشرة الفجر المباركة (عودة الامام الخميني في 1 فبراير 1979 من المنفى الى ايران) وذكرى انتصار الثورة الإسلامية.