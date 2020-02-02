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رقم الخبر: 274977 تاريخ النشر: شباط 01, 2020 الوقت: 15:01 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
هل تناول الطماطم دائما مفيدة للجسم؟

هل تناول الطماطم دائما مفيدة للجسم؟

قالت أخصائية التغذية الروسية يلينا سولوماتينا، في مقابلة صحفية، إن تناول الطماطم (البندورة) لا يجلب الفائدة للجسم دائما، بل يضره في بعض الحالات.

ووفقا لدراسة طبية استشهدت بها، لا يجوز للأشخاص الذين يعانون من وجود حصى الكلى والمصابين بأمراض المعدة- التهاب المعدة وقرحة المعدة، تناول البندورة، بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الأحماض العضوية.

وشددت الخبيرة، على ضرورة ابتعاد الذين يعانون من مشاكل في المعدة، عن تناول مشتقات البندورة، مثل الكاتشب، ومعجون الطماطم.

في الوقت نفسه، أعادت هذه الطبيبة إلى الأذهان، أن البندورة تحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر الدقيقة والمواد الغذائية الرئيسية، وكذلك اللايكوبين، الذي له تأثير مضاد للأكسدة على جميع الأعضاء، وله تأثير مفيد على غدة البروستاتا.

وأشارت أخصائية التغذية المذكورة، إلى أن الطماطم المعالجة حراريا أكثر فائدة من الطماطم الطازجة، لذا قبل استخدامها ، يجب أن تطبخ لفترة قصيرة على نار خفيفة، حسبما جاء في موقع روسيا اليوم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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