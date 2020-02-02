إذا كنت تشعر بأن مديرك يكرهك ويوبخك أمام زملائك، فهذا الخبر سيفيد في أن تحسن علاقتك به فقط من خلال خطوات بسيطة.

ربما قد يؤثر ذلك على مزاجك طوال اليوم، ويفقدك حماسك للعمل. لكن كراهية مديرك لك ليست إنذارا مبكرا لتقديم استقالتك، والبحث عن وظيفة جديدة. فهناك بعض الخطوات التي يمكنك القيام بها لتحسين علاقتك به، والقليل منها سيفيدك.

1- لا تلعب دور الضحية: إذا كانت تواجهك مشاكل مع مديرك، لا تحاول حل ذلك بالانتقال من مكتب لمكتب، ومن قسم لآخر، للشكوى منه، والبكاء على حالك. إن شكواك للآخرين في مقر عملك لن تفيد بشيء. فهناك احتمال كبير أن يصل ما قلته لمديرك، مع بعض المبالغة. ووقتئذ ستسوء العلاقة أكثر وستشعر بمزيد من الوحدة لتخلي زملائك عنك.

2- لا تحاول تغيير طبيعته: إذا تركت مديرك وحده لينتبه إلى ضيقك منه، ويحسن من طريقته في التعامل معك، فهو ببساطة لن يدرك ذلك. فأنت المسؤول عن علاقتك بمديرك وتحسينها بنسبة أكبر منه، وأنت من عليه اتخاذ الخطوة الأولى، وفق ما يفضله هو والتكيف مع طبيعة شخصيته.

3- راقب ما يحبه في الآخرين: يتحدث المديرون في الاجتماعات، أو خلال مرورهم بين المكاتب، عن السلوكيات التي لاقت استحسانهم، أو بعض الموظفين وأدائهم الإيجابي خلال الشهر بالإشادة أو التكريم وحتى تحفيزهم ماديا.

4- ابحث عن اهتمامات مشتركة: نحن ننجذب لأشخاص لديهم نفس حماسنا نحو أشياء معينة نهتم بها. لذا ابحث عن المشترك بينك وبين مديرك، دون تجاوز الحدود بينكما.

5- قدم له المساعدة: اثبت لمديرك قدرتك على الإدارة وحل المشكلات حتى لو لم تكن مسؤولا عن ذلك. فبدلا من أن تكون عقبة في طريقة لإنجاز عمله، كن نشطا من خلال مد يد العون له ولزملائك.

يمكنك القيام بذلك مادمت جزءا من فريق عمل، فإذا أوصى مديرك خلال الاجتماع بالبحث عن أفكار لتطوير مشروع معين، كن أول المتقدمين بأفكار وتوصيات وخطة عمل دقيقة وقابلة للتنفيذ. كما يمكنك الرجوع لمشاريع ناجحة سابقة، واستخدامها كدليل على توصياتك.

6- تخلص من خوفك وصارحه: يمكنك التحدث مع مديرك حول الأمر بدلا من الاستسلام لمشاعر الإحباط وتدخل الآخرين بينكما، والبدء بفتح حوار صادق ومهني. بداية حدد موقفا حدث مؤخرا بينكما وجعلك تشعر بكراهيته لك، على أن يكون الموقف واضحا وصريحا، ثم تحدث عما جعلك تشعر به دون مبالغة.

7- تواصل معه: في بعض الأحيان سيبدو لك الاستسلام للوضع السيئ وقبوله أسهل من التقرب لمدير صعب التواصل معه. لذلك حاول الحفاظ على روتين الاجتماع الأسبوعي بمديرك، ولو لمدة 15 دقيقة، تطلعه فيها على ما توصلت له في العمل وإنجازاتك وتحسينك لمهاراتك. وتأكد أنه مع كل مرة تحكي له انتصارا بسيطا ستشعر بمزيد من القوة والتقرب القائم على الثقة المتبادلة ومصلحة العمل.