|عاجل :
|للمزید
|رقم الخبر: 274969
|تاريخ النشر: شباط 01, 2020
|الوقت: 14:36
|الاقسام: الوسائط المتعددة
|
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني و روضة الشهداء
زار قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي مرقد الإمام الخميني (رض) مفجر الثورة الاسلامية في جنوب العاصمة طهران وقام بالصلاة على روحه وقراءة القرآن الكريم اجلالا لمقامه وذلك على اعتاب عشرة الفجر المباركة وذكرى انتصار الثورة الإسلامية.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله في مراسم تأبين الشهيدين القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما
|صلاة الجمعة في طهران بإمامة قائد الثورة الإسلامية الامام السيد علي الخامنئي في مصلّى الإمام الخميني قدس سره الشريف