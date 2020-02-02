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رقم الخبر: 274969 تاريخ النشر: شباط 01, 2020 الوقت: 14:36 الاقسام: الوسائط المتعددة  
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني و روضة الشهداء

قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني و روضة الشهداء

زار قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي مرقد الإمام الخميني (رض) مفجر الثورة الاسلامية في جنوب العاصمة طهران وقام بالصلاة على روحه وقراءة القرآن الكريم اجلالا لمقامه وذلك على اعتاب عشرة الفجر المباركة وذكرى انتصار الثورة الإسلامية.
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني و روضة الشهداء
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