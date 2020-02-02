قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني و روضة الشهداء زار قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي مرقد الإمام الخميني (رض) مفجر الثورة الاسلامية في جنوب العاصمة طهران وقام بالصلاة على روحه وقراءة القرآن الكريم اجلالا لمقامه وذلك على اعتاب عشرة الفجر المباركة وذكرى انتصار الثورة الإسلامية.