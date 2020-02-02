وجاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد في ايران وحضره رئيس الاتحاد الآسيوي "قيس عبد الله" مع رئيس الاتحاد الايراني للالعاب الرياضية الجماعية "محمد علي بور"، حيث أكد رئيس الاتحاد الاسيوي: ان رياضة الركبي في آسيا موجودة منذ اكثر من نصف قرن في دول مثل اليابان وهونغ كونغ، ولكن في دول غرب آسيا الى الان لم تصل الى المستوى المطلوب.

وأضاف: ان ايران تعتبر من الدول القوية في هذا المجال بفئتيها الرجال والسيدات، وأن التطور الرياضي النسوي في ايران مشهود له في جميع مجالات الرياضة وخصوصاً في هذه اللعبة.

وتم التأكيد على ان جزيرة كيش هي التي ستستضيف هذه المسابقات، لما تتوفر في هذه الجزيرة من كافة الامكانيات لمثل هذه الالعاب.