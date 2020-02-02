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رقم الخبر: 274951 تاريخ النشر: شباط 01, 2020 الوقت: 14:32 الاقسام: ثقافة وفن  
إنطلاق مهرجان فجر السينمائي الـ38 في طهران
تحت عنوان «بالسينما لنكن إلى جانب الآخر»

إنطلاق مهرجان فجر السينمائي الـ38 في طهران

بدأت الدورة الـ38 لمهرجان فجر السينمائي امس السبت 1 وحتى 11 فبراير وذلك تزامنا مع انطلاق «عشرة الفجر» ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وبأمانة إبراهيم داروغه زاده.

وشرعت هيئة التحكيم بمهرجان فجر السينمائي في نسخته الـ38 بتحكيم الأفلام المشاركة في مختلف أقسام المهرجان، وعلى رأسها «شوق العنقاء» أبرز وأهم أقسام المهرجان، حيث تتنافس الأفلام التي أنتجتها السينما الإيرانية خلال العام المنصرم.

ويحكم في قسم شوق العنقاء كل من المخرجة والسيناريست نرجس آبيار، والمخرج ومهندس التصوير تورج أصلاني، والمصمم السينمائي للديكور والملابس عباس بلوندي، والمدير الثقافي رضا بورحسين، والمخرج والسيناريست فريدون جيراني، والممثل سعيد راد، والمخرج والمنتج محمدمهدي عسكربور، والناقد السينمائي طهماسب صلح جو، والمخرج مازيار ميري.

وتمت تزكية 22 فيلما للتنافس في هذا القسم من المهرجان، كما اختيرت 5 أفلام بعنوان احتياط.

واختارت هذه الدورة عنوان «بالسينما لنكن إلى جانب الآخر» شعارا لها.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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