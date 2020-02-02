أعلن رئيس معهد الأبحاث الوطني للتراث الثقافي والسياحة «بهروز عمراني» عن استعداد إيران لاقامة دورات في مجال علم الآثار الوقائي تستضيفها الدول الأعضاء في مؤسسة إيكو الثقافية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع عمراني مع الرئيس الجديد لمؤسسة إيكو الثقافية «سرور بختي».

وأكد عمراني استعداد معهد أبحاث التراث الثقافي والسياحة لتعزيز التعاون الثنائي مع مؤسسة إيكو في مختلف المجالات لا سيما في ادارة المتاحف.

وفيما أشار عمراني الى الفرص الجيدة المتاحة للتعاون بين المؤسستين في مجال التراث الثقافي اللامادي، والنشر والطباعة؛ أكد في السياق ذاته، ضرورة العمل على الاستفادة من الطاقات المتوفرة لدى مؤسسة إيكو الثقافية للتعريف بمحافظة كرمانشاه (غربي البلاد) للدول الأعضاء في مؤسسة إيكو الثقافية لتكون عاصمة للسياحة الاسلامية في العام الجاري 2020.