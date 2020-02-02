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رقم الخبر: 274949 تاريخ النشر: شباط 01, 2020 الوقت: 15:00 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان الفجر رمز يعكس الفن الإيراني الفاخر
وزير الثقافة والإرشاد:

مهرجان الفجر رمز يعكس الفن الإيراني الفاخر

أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي «سيد عباس صالحي»، ان للفن الإيراني جذور شعبية عميقة، وان مهرجانات الفجر أصبحت اليوم رمزا يعكس الفن الإيراني الفاخر.

وجاءت تصريحات صالحي للمراسلين على هامش زيارته الى محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق).

وأضاف صالحي، ان جدول أعمال زيارته الى المحافظة يتضمن العديد من البرامج المنوعة بما في ذلك حضور الحفل الختامي لمهرجان شعر الفجر (بمناسبة حلول عشرة الفجر المباركة والذكرى الحادية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية)، الى جانب المشاركة في مهرجانات الفجر السينمائية، والموسيقية، والمسرحية، ومهرجانات فنون تقليدية أخرى خاصة بالمحافظة.  

كما أعلن عن تدشين مسرح «النخلة والشمس» بالمحافظة في اطار هذه الزيارة.

ووصل يوم الجمعة، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الى مطار زاهدان الدولي (مركز محافظة سيستان وبلوجستان).

وقام مهرجان شعر الفجر خصيصا هذا العام في محافظة سيستان وبلوجستان على خلفية الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت المحافظة والأضرار التي لحقت بأهالي جنوب المحافظة،  السبت بالتزامن مع بداية عشرة الفجر المباركة (في 12 من شهر بهمن-1 شباط/فبراير) بمشاركة 45 كاتبا وشاعرا من الطراز الأول في البلاد.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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