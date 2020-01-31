*عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن

واصلت وحدات الجيش السوري عملياتها العسكرية في ضرب مواقع انتشار الجماعات التكفيرية غرب مدينة حلب وجنوبها الغربي ونفذت سلسلة رمايات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ على تجمعاتهم وتحصيناتهم.

وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش كثفت ضرباتها بالمدفعية والصواريخ على تحصينات تكفيريي (جبهة النصرة) والمجموعات المتحالفة معها ومحاور تحركهم في الريف الجنوبي والجنوبي الغربي وواصلت تقدمها على محور خان طومان الغربي إلى الجنوب من مدينة حلب وعثرت على عدة أنفاق للتكفيريين في منطقة تلة الصخر حفرها التكفيريون تحت الجبال.

وبينت أن ضربات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من التكفيريين وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

إلى ذلك عثر الجيش السوري على شبكة من الأنفاق ومقار للتنظيمات الإرهابية وعلى كميات من الذخيرة والقذائف وبقايا مواد متفجّرة تستخدم في صنع العبوات والأحزمة الناسفة خلال تمشيط الحامدية جنوب مدينة معرة النعمان.

وخلال عملياتها لتمشيط مدينة معرة النعمان، أمّنت وحدات الجيش عدة عائلات بقيت في المدينة وتم تقديم المساعدات والعناية الطبية لتلك العائلات ونقلها إلى مساكن آمنة ريثما ينهي الجيش عملية تطهير المدينة من المفخخات والألغام وإعادة الخدمات إليها.

وحرر الجيش السوري في الأيام القليلة الماضية مدينة معرة النعمان، و28 بلدة وقرية في ريف إدلب الجنوبي، منها بلدتي خان السبل ومعردبسة على الطريق الدولي حلب - دمشق شمالي معرة النعمان، كما أصبح على بعد 5 كيلومترات من سراقب بريف إدلب، كما أفاد مراسل الميادين بأن الجماعات المسلحة أخلت عوائلها من المنطقة.

هذا وسيطر الجيش السوري وحلفاؤه على رجم جدران وتلال حزمر وخربة خرص على محور خان طومان بالإضافة إلى سيطرته على صوامع وخالدية خان طومان وعلى قريتي القراصي والقلعجية بريف حلب الجنوبي.

من جانبه أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بأن أكثر من ألف شخص عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 1154 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 294 لاجئا (88 امرأة و150 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 860 شخصا (258 امرأة و439 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي على مساحة 2 هكتار بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير36 عبوة قابلة للانفجار.

وكان المركز قد أفاد، يوم أمس، بأن أكثر من 750 لاجئا عادوا إلى بلدهم من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 الساعة الأخيرة.