أردوغان: تركيا باقية في ليبيا حتى يتحقق الاستقرار

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لا تنوي مغادرة ليبيا إلى أن يتحقق الاستقرار هناك.

وقال أردوغان: "في ليبيا، نحن لا نوجد كمرتزقة، ولكن على أساس القانون الدولي، نحن نعمل مع زعيم معترف به من قبل الأمم المتحدة.

وأضاف: "دعم المتمردين من جيش حفتر، دون تردد تعتبر خيانة، ولا أحد يستطيع أن يلوم تركيا، لذلك سنواصل البقاء في ليبيا حتى يتم استعادة الأمن والاستقرار".

وفي الـ19 من شهر يناير/ كانون الثاني، التزم قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.

واتفقت الدول المشاركة في هذا المؤتمر - وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو- على أن لا "حل عسكريا" للنزاع الذي يمزق ليبيا. ودعا المشاركون كذلك إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار.

كما شاركت فيه أربع منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

في السياق بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عددا من المسائل الدولية، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.

وجاء في بيان الدائرة الإعلامية بالكرملين: "تم بحث عدد من المسائل المشتركة على جدول الأعمال، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات".

كما تطرق الحديث إلى الوضع الليبي حيث ذكر بيان الكرملين أنه "تم بحث تنفيذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها في الـ 19 من شهر كانون الثاني/يناير، خلال مؤتمر برلين حول ليبيا، وأشار الرئيس الروسي إلى الحاجة إلى تنسيق القرارات المتخذة مع الأطراف الليبية، وهو أمر مهم للنظر فيها والموافقة عليها من قبل مجلس الأمن الدولي. وأكد الجانبان على ضرورة حشد جهود المجتمع الدولي من أجل ضمان نظام مستقر لوقف الأعمال القتالية وإطلاق حوار سياسي".

هذا وأعلن الناطق باسم الخارجية الألمانية، كريستوفر بورغر، أن اللقاء حول التسوية في ليبيا على مستوى وزراء الخارجية يعقد في منتصف فبراير/شباط في ألمانيا.

وقال في إحاطة إعلامية: "تجري التحضيرات حاليا للقاء على مستوى وزراء الخارجية والذي تم اتفاق عليه في برلين... وهو مقرر في منتصف فبراير في ألمانيا".

وإستضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية، التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5"، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.