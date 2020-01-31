باركت الأوساط الرسمية والسياسية والشعبية في اليمن الانتصارات العسكرية للقوات المشتركة في جبهة نهم خلال ما أُطلق عليها "عمليةُ البنيانِ المرصوص".

مباركة رسمية وشعبية واسعة قوبلت العملية العسكرية الكبيرة التي أعلنها الجيش اليمني وأطلق عليها البنيان المرصوص وتمثلت في تحرير كافة مناطق نهم شرقي صنعاء ومديريات بمحافظتي مأرب والجوف وتطهير أكثر من 2500 كم مربع و17 لواءً عسكريا و20 كتيبة واغتنام عتادها بالكامل، والسيطرة على منطقة لها أهميتها الاستراتيجية في تغيير المعادلة العسكرية للجبهة الشرقية.

من جهته ، المجلس السياسي الأعلى رأى أن عملية "البنيان المرصوص" حولت مسارات العدوان التصعيدية إلى هزائم على الأرض، بينما حيت القوى السياسية وعلى رأسها حركة أنصار الله تضحيات قوات الجيش واللجان والشعبية، مؤكدة أن سر قوة الشعب اليمني باتت في وحدة كلمته ورفضه التبعية وتصديه للمشاريع الاستعمارية.

والابتهاج في الأوساط اليمنية بما تحقق من انتصارات عسكرية نوعية ترجمه أيضاً هذه الاحتفالات الرمزية في بعض شوارع صنعاء ومدن أخرى، وتوالت فيها المواقف الداعمة لكل تحركات وجهود القوات المشتركة التي تثبت كل يوم تطور قدراتها ونجاحها في تحويل مسار المعركة وتحقيق توازن ردع حقيقي.

وتنظر الأوساط هنا إلى أن مثلَ هذه الانجازاتِ الميدانيةِ تؤكد المستوى الاحترافيَ والنوعيَ الذي وصلت إليه المؤسسةُ العسكرية، وأنه مع استمرار العدوان والحصار لن يكون في المقابل سوى المواجهة والدفاع عن سيادة البلاد.

في السياق، قال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، الخميس، إنهُ في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة سيكون هناك مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل عملية "البنيان المرصوص".

وأضاف العميد سريع في تغريدة لهُ: "إن شاء الله يعقد مؤتمر صحفي عند السابعة من مساء الجمعة للكشف عن تفاصيل عملية البنيان المرصوص مع مشاهد توثق كل تفاصيل المعركة من أسرى وقتلى وآليات ومشاهد للفرار وتفاصيل العمليات النوعية في العمق السعودي".

وكان متحدث القوات المسلحة كشف يوم الاربعاء، في بيان عسكري هام عن عملية "البنيان المرصوص" التي نفذتها القوات المسلحة خلال الأيام الماضية.

وقال العميد سريع في البيان "بعون الله تعالى تمكنت قواتنا المسلحة من التصدي لمسار عدواني كبير كان يستهدف العاصمة صنعاء، وشنت هجوما معاكسا أدى إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيدِ قوات العدوّ خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

وأوضح سريع أن القوات المسلحة استمرت في تقدمها إثر انهيارات قوات العدو وصولاً إلى غرب مدينة مأرب، وتحرير مديريات بمحافظتي مأرب والجوف، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كم مربع طولا وعرضا.

ميدانياً صعد طيران العدوان السعودي الأمريكي، الجمعة من غاراته على العاصمة صنعاء ومحيطها، كما خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة عطان بالعاصمة صنعاء، وغارتين على مديريتي أرحب وبني مطر، وأربع غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وشن طيران العدوان 17 غارة على مديرية نهم الخميس.

وفي تصعيد خطير وخرقا لاتفاق السويد شن طيران العدوان غارة على مديرية الضحي محافظة الحديدة.

إلى ذلك شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية مجزر محافظة مأرب.

*تظاهرة حاشدة رفضاً لـ"صفقة القرن" في صعدة شمال اليمن

خرج مواطنون، الجمعة، إلى الشارع قي صعدة شمال اليمن، تنديداً بـ"صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وردد المتظاهرون شعار "لا لصفقة ترامب، فلسطين قضيتنا المركزية" .

كما رفع المحتجون الإعلام الفلسطينية واليمنية ورردوا شعارات تدين ما وصوفه بالخذلان العربي للقضية الفلسطينية أبرزها "يا ملوك الخيانات، بعتوا الأقصى بالصفقات".

وجاء في بيان صادر عن المتظاهرين رفضهم القاطع لصفقة ترامب التي وصفها بالخبيثة . كما اعتبروا مشاركة بعض الأنظمة العربية فيها "خيانة عظمى". البيان أكد رفض صفقة ترامب واعتبرها "عدواناً سافراً يجب التوحد لمواجهته".

ولفت بيان المتظاهرين إلى أن" السعودية والإمارات وأنظمة عربية أخرى مستمرّون في خيانة الأمة وبيع القضية الفلسطينية".

*لجنة الأسرى تعلن جهوزيتها للتفاوض مع السلطات السودانية بخصوص الأسرى السودانيين

أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، الخميس، عن جهوزيتها للتفاوض مع السلطات السودانية للإفراج عن الأسرى السودانيين عبر صفقات تبادل.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى في تغريده له "أبلغنا السلطات السودانية، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بوجود أسرى سودانيين لدينا، وأننا جاهزون لإجراء تفاوض معهم على صفقة تبادل".

وعبر المرتضى عن أمله في أن تتحرك السلطات السودانية للضغط على السعودية والإمارات لتحرير أبنائهم.