نصحت وزارة الصحة العمانية مواطنيها، الجمعة، بتجنب السفر إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في منشور على تويتر: "ننصح بتجنب السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا للضرورة القصوى مع الأخذ بالإجراءات الوقائية".

من جانبها أوصت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل أيام، المواطنين الأمريكيين بـ"عدم السفر" إلى الصين؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما حذرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، كافة المواطنين الزائرين والمقيمين في الصين من انتشار "فيروس خطير".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من الجمعة، إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9700 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصا.