ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ علي دعموش ان "السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة هو ​الادارة الاميركية​ التي تقدم الدليل تلو الدليل على عدائها لشعوب المنطقة وعلى إنحيازها الكامل للكيان الصهيوني، حيث ​اميركا​ التي دعمت تأسيس الكيان الصهيوني وإحتلاله لفلسطين​ والاراضي العربية وارهابه ومجازره وإعتداءاته المتواصلة بحق الشعوب العربية، تتوج عدوانها اليوم، بمحاولة فرض ​صفقة القرن​ و​القضاء​ على حقوق ​الشعب الفلسطيني​".

ولفت في خطبة الجمعة، الى ان الصفقة ما كان ليتم ​الاعلان​ عنها لولا تواطؤ بعض الانظمة الخليجية وتآمرها علنا وبلا خجل على تصفية ​القضية الفلسطينية​ والتزامها سياسيا وماليا ومعنويا بموجبات هذه الصفقة، وقد كشفت الصحف الاسرائيلية انَ وليَّ العهد السُعوديَ محمد بن سلمان شريك أساسي في إعداد هذه الصفقة، ومُطلع على كامل تفاصيلها، وهو تولى تهديد ​الفلسطينيين​ والضغط عليهم للقَبولِ بها، لكن الشعب الفلسطيني بسلطته وفصائله وقواه الحية ووحدته الداخلية والوطنية، التي تجلت في الموقف الموحد من صفقة القرن، كفيل بتعطيل هذه الصفقة وإسقاطها وتحطيمها، وكسر كل المؤامرات والأخطار التي تواجه فلسطين و​القدس​ حتى لو أجمع العالم كله عليها.