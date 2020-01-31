وصف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الخميس، "صفقة القرن" بأنها "مشروع إحتلال"، مؤكداً أنّ "القدس ليست للبيع".

إردوغان علّق على ما يسمّى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بالقول: "لا ينبغي لأحد أن يكون بهذه الوقاحة، يقول نعطيكم شيئاً، واتركوا هذه المناطق لنا".

وأضاف إردوغان: "يطلقون عليها صفقة القرن، أيّ صفقة هذه؟! هذا مشروع احتلال".

الرئيس التركي كان قد أكد الأربعاء، أنّ خطة ترامب "لن تخدم السلام ولن تجلب الحل"، مشدداً على أنّ "القدس من مقدسات المسلمين ولا يمكن قبول خطة منحها لإسرائيل".

يذكر أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، في البيت الأبيض، عن خطة التسویة التي أطلق عليها مصطلح "صفقة القرن".

وقال ترامب في إعلانه: "اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام".

كما أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشكوك، الخميس، في إحتمال حل الدولتين بين الصهاينة والفلسطينيين وشكك في نجاح خطة "صفقة ترامب" التي كشفت عنها الولايات المتحدة.

ورداً على سؤال لصحيفة لوفيغارو عما إذا كان يؤمن بحل الدولتين قال ماكرون: إنه ”يؤمن بدولتين سياديتين“. ودون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال ماكرون أيضاً: إنه لن يقدم خطته الخاصة. وردا على سؤال عن خطة ترامب، قال ماكرون: ”نحتاج إلى الطرفين لصنع السلام. لا يمكن تحقيق ذلك في وجود طرف واحد“.

وأدانت منظمة العفو الدولية ما سمي بـ"صفقة القرن"، مؤكدة أنها تضم مقترحات تنتهك القانون الدولي، وتكرس مواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم.

ودعت المنظمة، في بيان أصدرته، المجتمع الدولي إلى "رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها"، مضيفة أنها تستنكر ما نصت علية الخطة فيما يتعلق بضم (إسرائيل) لمنطقة غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت المنظمة إلى أن الخطة الأمريكية المزعومة، تشمل مقايضات، تتضمن نقل مناطق داخل (إسرائيل)، بها نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية، مقابل ضم (إسرائيل) للمستوطنات.

ودعت المجتمع الدولي إلى "رفض مقترحات الضم، التي تنتهك القانون الدولي، وتعيد تأكيد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة".

كذلك وقع 133 عضوا في البرلمان البريطاني على رسالة، طالبوا فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون برفض "صفقة القرن". وأعرب النواب في رسالتهم عن "شديد الأسف تجاه مضمون صفقة القرن، حيث إنها تضرب بعرض الحائط الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، ولا توفر أي أساس منطقي للعودة للمفاوضات، وتقلل من فرص السلام وتهدد بتجاوز ركن أساسي من أساسيات النظام القانوني الدولي".