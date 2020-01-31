خرج الفلسطينيون في الضفة الغربية، وقطاع غزة، الجمعة، في يوم غضب، تنديدًا ورفضًا لـ"صفقة ترامب" الخيانية.

وكانت مختلف القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والجماهيرية قد دعت لمظاهرات غاضبة، الجمعة، في كل مدن الضفة، وغزة، والتوجه لنقاط المواجهة.

وبدأت الفعاليات فجر الجمعة، بأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي والمساجد المركزية، وحيث إنطلقت بعدها المسيرات في مختلف المدن.

على إثر ذلك قرّرت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، تعزيز قواتها في مدينة القدس المحتلة، وبشكل خاصّ داخل البلدة القديمة، تحسبًا لاندلاع مواجهات غاضبة.

وشارك الفلسطينيون في قطاع غزة في مسيرات حاشدة دعت إليها حركة حماس، إستمرارًا للفعاليات الشعبية الإحتجاجية رفضًا لصفقة ترامب.

وأكد المشاركون الحق في كامل فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس المحتلة ورفضهم لصفقة القرن التصفوية.

وقد أصيب 10 مصلين على الأقل، واعتقل ثلاثة آخرون، بعد صلاة فجر الجمعة، عقب إقتحام قوات الاحتلال الصهيوني، المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال إقتحمت المسجد الأقصى المبارك، وهاجمت المصلين أثناء خروجهم من صلاة الفجر أمس الجمعة. وردد المصلون هتافات التكبير و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وقالت مصادر طبية: إن 10 مصلين أصيبوا بالرصاص المطاطي في ساحات الأقصى، أحدهم أصيب في رأسه.

كما إعتدت قوات الاحتلال على المصلين عند أبواب المسجد، واعتقلت ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم قرب باب حطة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين هم: محمد ابو شوشة، محمود الترياقي واحمد الكسواني بعد الاعتداء عليهم في باب حطة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة واستنفرت قواتها في شارع المجاهدين.

وأمّت حشود كبيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل لأداء صلاة الفجر، ضمن حملة الفجر العظيم، وجمعة الغضب ضد صفقة ترامب.

وحاولت قوات الاحتلال عرقلة وصول المصلين، ومنعت حافلات تقل المصلين من الوصول للأقصى في الجمعة الثالثة لحملة الفجر العظيم.

ورغم أجواء البرد، والاستنفار الكبير لقوات الاحتلال داخل الحرم القدسي الشريف إلا أن الفلسطينيين وصلوا للمسجد، وملأوا جنباته.

كما شهدت مساجد الضفة المحتلة المركزية مشاركة حاشدة في صلاة الفجر. وأقيم صلاة الفجر في بعض مساجد الدول الإسلامية، والتي شهدت بعض عواصمها مسيرات غاضبة بعد صلاة الجمعة أمس.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية والنقابية إلى إعلان النفير، الجمعة، في فلسطين المحتلة، والمشاركة في الفعاليات الرافضة لصفقة القرن، والتي تبدأ بصلاة الفجر ضمن حملة الفجر العظيم.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية فجر الجمعة هدفاً جنوب قطاع غزة. حيث إستهدفت أرضاً زراعية في محيط مسجد العطار والذي يقع غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة بأكثر من 11 صاروخاً.

وأسفر القصف عن إصابة المواطنين بالخوف والهلع , بالإضافة إلى أضرار كبيرة في منازل المواطنين القريبين من الأرض.

يذكر بأن الاحتلال الاسرائيلي زعم مساء الخميس عن سقوط عدد من الصواريخ في مستوطنات غلاف غزة , والتي نتج عنها إطلاق صفارات الإنذار ما أدى إلى هروب جماعي للمستوطنين إلى الملاجئ.

وكانت طائرات الاحتلال إستهدفت مساء الخميس مواقع مختلفة في قطاع غزة بينهما أرض زراعية تم تدميرها بشكل كامل نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر وإطلاق صواريخ الطائرات تجاه الأراضي والمواقع.

ويزعم جيش الاحتلال أنه يقصف غزة رداً على إطلاق صواريخ وبالونات مفخخة على حد زعمه إلا أنه يفرض حصاراً مشدداً على قطاع غزة بالإضافة إلى البدء بتطبيق صفقة القرن الأمريكية والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقال خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس": إن خطة التسوية الأمريكية المزعومة (صفقة ترامب)، تصفية للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال إستضافته على تلفزيون "المملكة" الأردني (حكومي)، الخميس، من مقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف مشعل بحسب المركز الفلسطيني للاعلام: إن "الصفقة رؤية إسرائيلية تبناها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب المأزوم من (رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين) نتنياهو المأزوم، والطرف المعني (فلسطين) كان غائباً".

وتابع: "هذه الصفقة إلى فشل وإلى زوال.. ترتيب الصف الفلسطيني خطوة كبيرة أولى في مواجهة الصفقة.. نحن لا ننتظر أن تفشل الصفقة من ذاتها، بل نحن من سيفشلها".

وأشاد مشعل بالموقف الأردني الرافض لصفقة ترامب، مشيراً إلى أن المملكة متضررة؛ "لأنها الأقرب لفلسطين، والموقف الأردني التقليدي مع الموقف الفلسطيني، وهو منحاز للمصلحة الفلسطينية".

بدوره، دعا هنية رؤساء الدول العربية والاسلامية للعمل والتحرك العاجل لرفض (صفقة القرن).

حيث وجه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية رسائل لكل ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية وللأمين العام لجامعة الدول العربية، وللأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ولرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

ودعا هنية في رسائله قادة الأمة العربية والإسلامية، إلى العمل والتحرك العاجل للرفض القاطع لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بنود وخطط مشروع ما يسمى بـ"صفقة القرن".

وطالب هنية بـ"ضرورة الوقوف ضد كل محاولات التساوق مع نهج الإدارة الأمريكية في التعامل مع القضية الفلسطينية، واتخاذ موقف حازم ضد الانحياز الفاضح الذي تمارسه الإدارة الأمريكية من مخططات الاحتلال الصهيوني الاستيطانية والتهويدية ضد الأرض والشعب والمقدسات".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مؤتمر صحفي بواشنطن صفقته المزعومة، بحضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.