* البنتاغون: نعمل على نشر صواريخ باتريوت في العراق بعد القصف الإيراني * مجلس النواب الأمريكي يتبنى مشروع قانون للحد من الإجراءات العسكرية ضد إيران

إرتفع عدد الجنود الأميركيين الذين أُصيبوا بإصابات دماغية إثر الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة "عين الاسد" قبل أسابيع إلى 64 جنديًا، وذلك بحسب متحدث بإسم البنتاغون، وفقًا لموقع ديفنس وان "Defense One".

ويتضمن هذا الرقم 14 حالة جديدة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وقد جرى إرسال 21 جنديًا أميركيًا إلى مركز طبي عسكري في ألمانيا لتلقي المزيد من العلاج، إلى جانب إرسال 8 جنود إلى الولايات المتحدة.

كذلك يتنظر 11 جنديًا اميركيًا نقلهم إلى الاماكن المذكورة من أجل التقييم الطبي وتلقي العلاج.

وقد توقع كل من رئيس هيئة الاركان المشتركة في الجيش الأميركي "مارك ميلي" ووزير الحرب "مارك إسبر": إن تزداد عوارض الجنود الأميركيين المصابين، وأن تظهر العوارض على المزيد من الجنود في نفس الوقت.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل على نشر صواريخ "باتريوت" في العراق، بعد القصف الإيراني لقواعد أمريكية هناك هذا الشهر.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي، الخميس: إن واشنطن تتفاوض مع الحكومة العراقية للحصول على إذنها للبدء بنشر منظومات "باتريوت" في البلاد لحماية المواقع التي يستخدمها الجيش الأمريكي هناك، من الهجمات المحتملة.

وأضاف ميلي: إن العمل يجري على حل بعض المسائل اللوجستية المتعلقة بالتوريد المزمع لـ "باتريوت".

الى ذلك وافق مجلس النواب الأمريكي على إجراءات تحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إعلان الحرب على إيران.

وصوت 228 نائبا في المجلس، الخميس، لصالح تجميد التمويل لأي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس، فيما صوت 175 نائبا ضد هذا الإجراء.

ويقضي هذا الإجراء بمنع الرئيس من إستخدام أي موارد فدرالية بصورة أحادية الجانب، لتمويل عمليات عسكرية إن لم يعلن الكونغرس حالة الحرب أولا.

كما صوت مجلس النواب لصالح إلغاء قرار صادر في 2002، إستخدمه رؤساء أمريكيون لشن عمليات عسكرية وأيد القرار 236 نائبا مقابل 166 عارضوه.

يذكر أن عددا من المشرعين عن الحزب الديمقراطي أعربوا عن قلقهم إزاء احتمال اندلاع حرب جديدة في أعقاب اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بأمر من الرئيس ترامب.

وأعلن الديمقراطيون عن سعيهم للحد من صلاحيات الرئيس في ما يخص القيام بأعمال عسكرية.