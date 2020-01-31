(صفقة القرن) التي أعلن عنها دونالد ترامب، الثلاثاء، بدعوى حل النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي تستهدف في الحقيقة تصفية القضية الفلسطينية لصالح كيان الاحتلال الصهيوني، وجعل هذا الكيان صاحب اليد الطولي في المنطقة العربية الاسلامية، وعلى الرغم من صمت بعض الانظمة الرجعية في المنطقة إزاء حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه الأم وعاصمتها القدس، فان الكثير من البلدان في العالم خاصة الاسلامية والعربية رفعت أصواتها بالإحتجاج رافضة هذه الخطة التي توصف بـ (صفقة القرن) التي تشير كل التقديرات ان مصيرها الفشل.

في ايران أدان الكثير من كبار المسؤولين هذه الصفقة مؤكدين انها لن تمر بفعل صمود الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة.

الرئيس روحاني وصف مشروع ترامب حول ما يسمى بالسلام في الشرق الاوسط بانه "مشروع القرن الاكثر مقتا".

وفي تغريدة باللغة الانجليزية كتب روحاني: كفى هذه الإجراءات الحمقاء.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي أن ما يسمى بـ "صفقة القرن" لن تترك أدنى خلل على معنويات المناضلين الفلسطينيين ومحور المقاومة، وقال: إن الأمة الاسلامية ستدعم الشعب الفلسطيني المضطهد.

وفي محادثة هاتفية مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية اسماعيل هنية، وصف علي لاريجاني الخطة المسماة بـ "صفقة القرن" بأنها خيانة سافرة للشعب الفلسطيني المضطهد وإساءة لجميع المسلمين، وقال: إن هذه الخطة الشيطانية التي تزعم انها تريد تسليم أولى القبلتين الى الصهاينة، محكومة بالفشل من الآن.

كما دعا رئيس السلطة القضائية سيد ابراهيم رئيسي، الى طرح مشروع صفقة القرن كلائحة إتهام من قبل الشعوب الحرة في محافل حقوق الانسان ضد النظام الاميركي بصفته المنتهك الأكثر وقاحة لحقوق الانسان في العالم.

وجاء في جانب من بيان أصدره رئيسي الاربعاء، انه من المؤكد ان الرئيس الارهابي للنظام الاميركي غير قادر على إخماد صرخة المناداة بالعدالة لدى الشعب الفلسطيني وسائر أحرار العالم والتي برزت اليوم في إطار المقاومة.

وأكد رئيسي بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى بان المقاومة فقط هي التي يمكنها ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وصون استقلال دول المنطقة وضمان أمن المنطقة، وأضاف: إن سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن القضية الفلسطينية النابعة من المبدأ الأساس وهي توفير حقوق الشعب الفلسطيني، تضمن إرساء العدالة للجميع وكذلك الأمن المستديم والاستقرار الشامل.

وأكد باسم وزارة الخارجية: إن صفقة القرن بمثابة هجوم شامل تم وضعه من قبل بعض المحتالين، وقال: إن صفقة القرن تغرس بذور الكراهية والعنف الدائم في غرب آسيا.

وفي تغريدة له على تويتر، كتب عباس موسوي: إن ما يسمى صفقة القرن هو بمثابة هجوم شامل تم وضعه من قبل عدد من المحتالين للقضاء على آمال شعب عانى من أجل تحقيق كرامته وتحديد مصيره.

وأكد ان صفقة القرن الشيطانية، تغرس بذور الكراهية والعنف الدائم في منطقة غرب آسيا.

كذلك أصدر المجلس الاعلى للثورة الثقافية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، الخميس، بيانا أدان فيه "صفقة القرن"، مؤكدا بانها تمثل إجحافا كبيرا لحقوق الشعب الفلسطيني وهي محكومة بالفشل الذريع.

وجاء في بيان المجلس الاعلى للثورة الثقافية، ان التفاوض مع الكيان الصهيوني خيانة، واليوم فإن عودة العزة والاقتدار للأمة الاسلامية يتمثل فقط في الصمود في مواجهة الاستكبار ومخططاته الخبيثة، مضيفاً: إن التحرك نحو التفاوض مع الكيان المخادع الكاذب الغاصب خطأ كبير لا يغتفر ويؤخر انتصار الشعب الفلسطيني، ولن يعود الا بالخسارة على هذا الشعب المضطهد.

ومن جانبه، حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، الخميس، من الصمت تجاه المخطط الجائر المسمى "صفقة القرن"، لافتا الى ضرورة التعاون بين الدول الاسلامية لطرد المحتلين الغاصبين من الاراضي الاسلامية.

وفي برقيات منفصلة بعثها الى وزراء الدفاع وقادة الجيوش والقوات المسلحة في الدول الاسلامية، إثر الاعلان عن المخطط الجائر المسمى "صفقة القرن"، أدان اللواء محمد باقري الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الاميركي الارهابي الواهم في تنفيذ هذه المؤامرة الكبرى ضد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

واعتبر رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي، الخميس، ان مشروع "صفقة القرن" محكوم عليه بالفشل، واعتبره إنتهاكا صارخا لسيادة الشعب الفلسطيني، مؤكدا وقوف الشعب الايراني دوما الى جانب نظيره الفلسطيني المظلوم.

الى ذلك، أعلن مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية علي اكبر ولايتي ان صفقة القرن هي في الحقيقة خدعة القرن وقال: إن الصهاينة هم أدوات مسلوبة الارادة بيد الصليبيين الجدد.

وأضاف ولايتي في تصريح للصحفيين خلال مؤتمر صحفي الخميس حول صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الاميركي ان العالم الاسلامي يواجه اليوم قضية مهمة لان الرئيس الاميركي الكذاب وبدعم من الصهاينة شذاذ الآفاق يحاولون تقسيم الاراضي الاسلامية وبيعها وفقا لمخطط الصهاينة والصليبيين.

وأفاد ان الحرب الصليبية استغرقت 180 عاماً وتمكن المسلمون في نهاية المطاف من تحقيق الانتصار.

كذلك وصف السفير الإيراني في إسبانيا حسن قشقاوی صفقة القرن بأنها بمثابة خنجر في قلب الفلسطينيين، وقال انه بموجب هذه الصفقة، لن يكون هناك شيء باسم الدولة الفلسطينية".

واستعرض سفير إيران في إسبانيا، حسن قشقاوي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية "يوروب برس" مواقف قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي فيما يتعلق بمستقبل فلسطين، وقال: إن قائد الثورة أعلن في هذا الصدد، قبل ثلاثة عقود خطة إيران لإعادة جميع اللاجئين الفلسطينيين الأصليين بمن فيهم المسلمين والمسيحيين واليهود إلى أرضهم وإجراء إستفتاء حول تشكيل حكومة ومستقبل هذه الارض. مما لا شك فيه، أن هذه الخطة مقبولة وديمقراطية تمامًا على أساس المعايير القائمة في المجتمع الدولي، وخاصة في الغرب والمعايير الدولية.

اما سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في فرنسا قاسم بهرامي فقد أكد في تغريدة على تويتر الخميس، أن صفقة القرن ليست حتى صفقة اللحظة ولا الثانية، وكتب قائلاً: شهد العالم والتاريخ الانساني الكثير من هؤلاء الواهمين غير اللائقين والصفقات الخاوية.

وأضاف: إن السيادة والنصر سيكون حليف الشعوب.

وأكد عضو الهيئة الرئاسية للجنة المادة 90 في مجلس الشورى الاسلامي، الخميس، ان صفقة القرن هي بداية لانهيار الصهاينة وزوالهم، وقال: إن أي صفقة تكون الولايات المتحدة الاميركية طرفا فيها، لن تكون نتيجتها سوى الذلة الدائمة.

وأكد مكتب رعاية المصالح الايرانية بالقاهرة، الخميس، انه اذا لم تتحد الأمة الاسلامية فسنشهد في المستقبل المزيد من أطماع المحتلين الصهاينة.