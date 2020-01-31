تقع ديزين على بعد حوالي 70 كم من العاصمة طهران، في سلسلة جبال البرز. فيها اثنان من منتجعات التزلج الرئيسية وهي شمشك و دربندسر.

تم إنشاء المنتجع خلال الستينيات، في عهد محمد رضا شاه. يشتهر المنتجع بجودة الثلج وهو واحد من أعلى منتجعات التزلج في العالم.

منتجع التزلج هو الأكبر والأكثر تنوعًا في إيران. تقع منطقة التزلج في وادي كبير على شكل قمع.

من مقدمة الثلج، يمكنك رؤية 4 مصاعد بجانب بعضها البعض على كل جانب من المنطقة – ونظرًا لتكوين ديزين، يمكنك البقاء فوق 3000 متر والتزلج طوال اليوم دون الشعور بالملل! يضمن التعرض الشمالي للمنحدرات جودة ثلجية رائعة طوال موسم التزلج.

بالإضافة إلى حقل البودرة الرائع الذي يقع بين المنحدرات، يوفر المنتجع العديد من المسارات الخارجية المطلة على مناظر خلابة لجبل داماوند.

إنه بالتأكيد «مكان التزلج» في إيران. مع القليل من الاستثمارات، سيكون الاستمالة اليومية الجيدة و ديزين بالتأكيد منتجع للتزلج على مستوى عالمي 5 نجوم!

- الخدمات: تأجير ملابس التزلج – محلات التزلج – جولات التزلج – المطاعم – الفنادق – استئجار شقة – التجارة – هيل اسكينك.

المبيت: للإقامة، توجد العديد من الفنادق والشقق في المنتجع. يمكنك أيضًا العثور على غرف على الطريق المؤدي إلى المنتجع، في القرية الصغيرة المسماة «ولاية ولاية».