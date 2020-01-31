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رقم الخبر: 274898 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2020 الوقت: 16:31 الاقسام: سياحة  
بازار «سوق» تبريز التقليدي

بازار «سوق» تبريز التقليدي

يعد سوق تبريز أقدم بازار في إيران وواحد من أقدم الأسواق في الشرق الأوسط. نظرا لكونه بازار تاريخي تم بناؤه وتزيينه بالعديد من الأروقة والطوب الأحمر والجص، فإنه مسجل كموقع تراث عالمي محمي من اليونسكو. لقد كان مكان للتبادل التجاري والثقافي منذ العصور القديمة. يقع البازار التاريخي لتبريز على طريق Silk كواحد من أهم طرق التجارة بين الشرق والغرب، ويضم مجموعة من الهياكل المغطاة من الطوب والمساحات المغلقة المخصصة لكل منها لوظيفة مختلفة.

تشتهر تبريز وبازارها التاريخي عندما كانت المدينة عاصمة لأسرة الصفويين، وفقدت في وقت لاحق شهرتها، لكنها ظلت مركزًا تجاريًا لعدة قرون. إنه واحد من أفضل البازارات التقليدية المعروفة جيدا كمكان للتجارة ومكان للتجمعات الاجتماعية والممارسات الدينية والحركات السياسية. صحيح أن أقول إن تبريز بازار تاريخي وهو واحد من أهم المجمعات التجارية والاجتماعية والثقافية والمعمارية بين البازارات وعلى مر القرون، إنه مكان لأشخاص من ثقافات مختلفة يتجمعون في بيئة فريدة من نوعها. كمثال رائع على مجمع متعدد الوظائف، تتشكل الهياكل المعمارية من خلال الأنشطة التجارية.

في عام 2010، أعلنت اليونسكو بازار تبريز كموقع تراث عالمي يلعب دور مركز تجاري يقع على طول طريق الحرير القديم. قبل قرون من الزمان، أثنى المسافرون العظماء مثل ماركو بولو وابن بطوطة على تبريز بازار في رحلاتهم ووصفوه بأنه أحد أجمل البازارات في العالم. يقع بازار تبريز في وسط المدينة، ويتكون من عدة أسواق فرعية مخصصة لكل منها لبيع بعض السلع المحددة مثل السجاد والبسط والمجوهرات والتوابل والنحاس. ومع ذلك، يعتبر أمير بازار للذهب والمجوهرات، والمظفرية للسجاد من بين البازارات المعروفة. بازارات تبريز لها دور مهم في التغييرات السياسية أيضا. ثورة الدستور الإيراني في القرن الماضي والثورة الإسلامية هي الأكثر أهمية.

 


 

 

بازار تبريزبازار تبريز
بازار تبريزبازار تبريز
بازار تبريزبازار تبريز
بازار تبريزبازار تبريز
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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