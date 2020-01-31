كل عام يزور ملايين من الأشخاص مناطق الجذب السياحي في مشهد، والغالبية المطلقة منهم (أكثر من 20 مليون) مسافرون متدينون يذهبون إلى هناك للزيارة.

هناك مشهد ديني كبير في مدينة مشهد يذهب إليه جميع الإيرانيين وغير الإيرانيين وهو ضريح الإمام رضا (ع)، الإمام الثامن للشيعة. كما انه استشهد هناك، اسم المدينة مشهد، مما يعني مكان الشهادة باللغة العربية.

مشهد نفسها نمت لتصبح مدينة صناعية كبيرة كذلك. في العصور القديمة، كانت على طريق الحرير يمر عبرها شمال شرقي إيران. ساهم الموقع والأحداث التاريخية والأسباب الدينية في تنامي أهمية المدينة.

معلومات عامة عن مشهد

مشهد هي ثاني أكبر مدينة في إيران من حيث عدد السكان التي تستوعب 3615000 شخص فيها. تقع على ارتفاع حوالي 980 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتقع بين سلسلتين جبليتين محليتين هما بينالود وحزار المسجد. تتميز مشهد بمناخ السهوب مع الصيف الحار والشتاء البارد. بشكل عام، يكون الجو جافًا وحارًا في أيام الصيف، ويصبح باردًا نسبيًا في أيام الشتاء.

مشهد هي مسقط رأس العديد من الشخصيات الأدبية والفنانين الإيرانيين بمن فيهم فردوسي، الشاعر الإيراني الذي أنقذ اللغة الفارسية بعد غزو العرب. من المعتقد أن طوس، مسقط رأس فردوسي وبلدة صغيرة قريبة، كانت أصل المدينة قبل أن يتم توسيعها إلى هذا النطاق الواسع الذي نراه هذه الأيام.

تاريخ مدينة مشهد

ابتداء من قرية في القرن التاسع، كانت تعرف باسم ساناباد. توفي الخليفة العباسي، هارون ودفن هناك. ثم استشهد الإمام الرضا ودُفن بجانبه. تحول مكان دفن الإمام إلى ضريح بدأ كثير من الناس في زيارته لإظهار احترامهم. لذلك، بنهاية القرن التاسع، تم بناء قبة فوق القبر، وتم بناء العديد من المباني وفتح الكثير من المتاجر حولها لخدمة الزائرين.

في ظل غزو المغول في القرن الثالث عشر، بدأ عدد كبير من الأشخاص الذين تم هدم مدنهم وبلداتهم ومنازلهم في الهجرة إلى مشهد. كان هذا لأنه لم يصب بأذى تقريبًا. في حوالي قرن من الزمان، نمت المدينة إلى حد كبير وازدهرت. في القرن الخامس عشر، عندما حكم التيموريون هذا الجزء من إيران، قررت جوهرشاد، زوجة شاروخ خان، بناء مسجد رائع بجوار الضريح. هذا يضاف إلى أهمية المدينة.

عندما تحولت إيران إلى المذهب الشيعي خلال حكم الصفويين في القرن السادس عشر، اكتسبت “مشهد” أهمية كبيرة خاصة بعد أن غزاها الشاه عباس الأول وتحررها من يد الأوزبك. بنيت العديد من المباني وغيرها من الهياكل بجانب الضريح.

في القرن الثامن عشر، كانت مدينة مشهد عاصمة نادر شاه. تحت حكم القاجاريين وبعد ذلك، كانت المدينة هدفًا للحكام المحليين الذين يحاولون وضع أيديهم عليها ليكون لهم السيطرة المطلقة. في عام 1912، قصف الروس ملاذ الإمام رضا، وفي عام 1994 انفجرت قنبلة هناك وقتلت عدة أشخاص.

أيضا، لعبت مدينة مشهد أدوارا سياسية خلال التاريخ بقيادة القادة الدينيين. كانت محافظة خراسان أكبر بكثير من الحدود الحالية الموضوعة لها وتمتد على الدول المجاورة لإيران. أصبحت مشهد أكبر مدينة في المحافظة. اليوم هي المدينة الرئيسية لإيران في شمال شرق البلاد.

العتبة الرضوية

ببرکة المرقد المنور لثامن الأئمة مولانا علي بن موسى الرضا(علیه السلام)، ونظام الجمهوریة الإسلامیة المقدس، وفي ظلّ الإدارة الإسلامیة الفاعلة للمتولي الفقید للعتبة شهدت العتبة الرضویة المقدسة بعد انتصار الثورة الإسلامیة في إیران تطورا هائلا في مختلف المجالات. وبعد وفاة آیة الله واعظ طبسي المتولي السابق للعتبة في یوم الرابع من آذار/ مارس 2016 أصدر سماحة السید قائد الثورة مرسوما عیّن فيه سماحة السید إبراهیم رئیسي متولیا للعتبة الرضویة المقدسة، وجاء في مرسوم التعیین: "لاشك أنّ حضور السید رئیسي في العتبة الرضویة المقدسة سوف یکون سببا في تغییرات إیجابیة کثیرة".

تؤدي العتبة الرضویة المقدسة أدوارا بالغة الأهمیة والتأثیر في الکثیر من المجالات؛ وقد تطورت نشاطاتها وفعالیاتها کماً ونوعاً في العقود التي تلت انتصار الثورة الإسلامیة؛ بحیث یمکن القول أنّ حجم عملها ونشاطها في هذه الفترة یزید عما شهدته من نشاط في جمیع تاریخها قبل الثورة.

تقوم العتبة الرضویة المقدسة بنشاطات وفعالیات واسعة في سبیل صون الموقوفات وإحیائها بشکل یتطابق بدقة مع نیات الواقفين ومقاصدهم ومع الاحتیاجات العامة للمجتمع؛ وعلى الخصوص زائري مرقد الإمام الرضا علیه السلام؛ مع التأکید على الشؤون الدینیة والثقافية، والعتبة تقوم بهذا الأمر کمهمة أساسية لها عبر أفرع المؤسسة المرکزیة، والهیاکل التنظیمیة الإداریة العامة؛ والتي تشمل ست معاونیات، وإدارة عامة واحدة، ومؤسسة اقتصادیة واحدة، وأربعة عشرة مؤسسة ثقافية ومرکز علمي وتعلیمي واجتماعي في المستویات المحلیة والدولیة.

وفيما یأتي نشیر إلى جزء من النشاطات الواسعة للعتبة الرضویة المقدسة في نشر الثقافة والمعارف الإسلامیة، وفي تقدیم الخدمات العامة.

قبل انتصار الثورة الإسلامیة في إیران اقتصرت المؤسسات والمراکز العلمیة والثقافية التي تمتلکها العتبة الرضویة المقدسة على مکتبة تضمّ أقل من خمسین ألف کتاب، ومتحف واحد، وإدارة للشؤون الثقافية. والیوم وانطلاقا من أهمیة الأهداف والبرامج الثقافية والتبلیغیة؛ وبرعایة تولیة العتبة الرضویة المقدسة تمّ إنشاء العدید من المؤسسات الثقافية_الاجتماعیة، والمؤسسات العلمیة والتعلیمیة-البحثیة، وفي کلّ واحدة من هذه المؤسسات تجری نشاطات وأعمال ثقافية وعلمیة وفکریة ودینیة واسعة.

المستشفى الرضوي

یضم المستشفى الرضوي 320 سریرا، ویقع على مساحة إجمالیة بمقدار حوالی أربعة ملایین متر مربع، ومساحة بناء بمقدار خمسة وستین ألف مترمربع؛ في خمسة طوابق

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من المزایا والخصائص الفریدة لهذا المستشفى: تابعیته للعتبة الرضویة المقدسة، وامتلاکه معدات وتجهیزات طبیة حدیثة ومتطورة ومطابقة لأحدث التقنیات في العالم، کما یضم کادرا طبیا وتمریضیا متمیزاً ذي خبرات واسعة، ویحتوي جمیع اللوازم العلاجیة والطبیة، بالإضافة إلى مراعاة الضوابط الشرعیة في المستشفى؛ ومراعاة المعاییر والضوابط الطبیة بدقة متناهیة.

جامعة الإمام الرضا (علیه السلام)

أسست جامعة الإمام الرضا(علیه السلام) الدولیة انطلاقا من توجیهات المتولي الفقید للعتبة الرضویة المقدسة وبترخیص من المجلس الأعلى للثورة الثقافية في العام 1999 م؛ بهدف إعداد المدراء والعلماء ورواد الأعمال المتصفين بالإیمان وبالأخلاق الإسلامیة الکریمة. مقارنة بغیرها من الجامعات غیر الحکومیة في البلاد تعتبر جامعة الإمام الرضا(ع) جامعة أصیلة؛ وفي حال التطور والتوسع. وتمکنت هذه الجامعة وبدعم من العتبة الرضویة المقدسة من الحصول على سمة الدولیة، والحصول على ترخیص لإطلاق مرکز التعلیم الإلکتروني؛ وبذلك باتت جامعة متطورة ومتمیزة بین المراکز التعلیمیة والمؤسسات غیر الحکومیة في إیران؛ والیوم ذاع صیتها کمرکز لتأهیل الشباب وتنمیة قدراته بما تقتضیة احتیاجات البلاد، هدف هذه الجامعة إعداد بیئة علمیة وأصیلة لتربیة جیل الشباب المتدین والمتعلم في ظلّ الثقافة الرضویة السامیة.

الجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة

یدرس في هذه الجامعة حوالی 800 طالب في مراحل البکالوریوس والماجستیر والدکتوراه، وتضم الجامعة 18 فرعا دراسیا، وعددا من الأقسام البحثیة. افتتح البناء الثاني للجامعة الرضویة في العام 2004 م على مساحة 10800 مترمربع. صدر عن الجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة إلى یومنا هذا أربعون کتابا؛ منها أحد عشر کتابا حصلت على جوائز في مختلف المهرجانات العلمیة، ویصدر عن الجامعة عدد من المجلات العلمیة التخصصیة؛ ومنها مجلة "فکر الحوزة"، ومجلة "الإلهیات والحقوق".

المجلس الثقافي الأعلى

مهمته وضع السیاسات العامة للعمل الثقافي في العتبة، والإشراف والرقابة والتنسیق وتقویة الأرضیة الفکریة والبرمجة للنشاطات والفعالیات الثقافية في العتبة الرضویة المقدسة.

معاونیة الإعلام والعلاقات الإسلامیة

مهمتها التخطیط والتنسیق والتطویر الشامل کماً وکیفاً لبرامج الحرم الشریف الدینیة، والعمل الإعلامی، وتوسعة الارتباطات والخدمات الثقافية لزائري حرم ثامن الحجج علیه السلام ولموالیه في جمیع أرجاء الأرض.

المنظمة الاقتصادیة الرضویة

تأسست المنظمة الاقتصادیة الرضویة في العام 2003 بهدف القیام بإدارة شاملة للشرکات والمؤسسات التابعة للعتبة الرضویة؛ بمنظور تأمین میزانیة النشاط الثقافي والعمراني في العتبة الرضویة المقدسة، وتقدیم أفضل الخدمات لزائري مرقد الإمام الرضا علیه السلام.

في هذا القسم یوجد 12 شرکة ومؤسسة تعمل في مجالات: الزراعة، البستنة، الغابات، تربیة المواشي، تربیة الأسماك. وتنتج سنویا ثمانین منتجا مختلفا وتوزعها في الأسواق.

نشاطات هذا القطاع تتوزع على ثلاثة أقسام؛ الأول: تشیید الأبنیة والوحدات السکنیة، شق الطرق، الکمبیوتر وتقنية المعلومات والاتصالات. الثاني: الصحة، والعلاج والدواء. الثالث: التأمین والخدمات المالیة.

قبة الحرم الشریف

بعد انتصار الثورة الإسلامیة وضعت خطة لترمیم قبة الحرم الرضوي الشریف وتزیینها؛ وقد تم نزع قطع الطوب القدیمة وصبّ طبقة من الإسمنت على السطح الخارجي للقبة، ومن ثمّ زُینت القبة بقطع طوب نحاسیة وطلیت بماء الذهب، وقد غطت قطع الطوب المذهبة سبعین مترا مربعا من مساحة القبة.

الضریح الفضي والذهبي هو خامس ضریح ینصب فوق المرقد النوراني المقدس للإمام الرضا(ع)، ویعتبر هذا الضریح من أجمل إبداعات الفن الإیراني الإسلامي؛ وقد أزیح الستار عنه في العام 2000 مـ

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عتبة الحسین بن موسى الکاظم علیهما السلام ومرقد الشهید مدرس(ره)

من أهم الأعمال التي قامت بها العتبة الرضویة المقدسة في هذین المکانین : إحداث قاعات واسعة متعددة الأغراض، ومتحف، وغرف لنزول العائلات، ومکتبة وشرکة نشر للطباعة والتوزیع.

نشرت هذه الشرکة إلى الآن أکثر من 1700 کتاب في مختلف المجالات؛ کالعلوم الدینیة، والآداب، والتاریخ، والجغرافيا، والریاضة، واللغة، وعلم النفس، والطفل، والیافعین.

مؤسسة التربیة البدنیة

تمتلك هذه المؤسسة مجموعة ریاضیة تضمّ مختلف الریاضات؛ تبلغ مساحتها حوالی ستة عشر ألف متر مربع، وتعتبر واحدة من أکثر المجموعات الریاضیة في البلاد تجهیزا بالمعدات الریاضیة، کما تمکنت المجموعة من إیجاد ظروف الأمان الکاملة والأجواء المناسبة التي تطمح إلیها العائلات التي ترسل أولادها للمشارکة في النشاطات الریاضیة المتنوعة في هذه المجموعة، فتمکنت بذلك من اجتذاب أعداد کبیرة من محبي الریاضة. أقسام هذه المجموعة الریاضیة الکبیرة تشمل: مجموعة سباحة للرجال، ومجموعة سباحة للنساء؛ قسم الریاضة التقلیدیة، ملاعب کرة القدم بأرضیة عشبیة؛ صالات ریاضة لمختلف الألعاب؛ مضمار خاص بالدرجات الهوائیة وبریاضة الجري؛ ملعب کرة قدم یتسع لثلاثین ألف متفرج.

مجمع البحوث الإسلامیة

ینشط هذا المجمع في مجالات: التألیف، والترجمة، وتصحیح متون التراث الإسلامي؛ بهدف إحیاء معارف القرآن الکریم ومعارف أهل البیت علیهم السلام ونشر تعالیمهم السامیة، هذا العمل العلمي یقوم به حوالی 135 باحثا إسلاميا؛ یعملون في إطار 16 قسما علميا تخصصيا في هذا المجمع الذي تصل مساحة بنائه إلى 24 ألف مترمربع. إنجازات مجمع البحوث الإسلامیة تمثلت في طباعة وإصدار 1006 عناوين کتب في 1808 مجلدات صدرت في حوالی سبعة ملایین وثمانین ألف نسخة، وقد حصل خمسون کتابا من الکتب الصادرة عن المجمع على جوائز في مختلف مهرجانات الکتب والفعالیات العلمیة.

مؤسسة المکتبات والمتاحف ومرکز التوثیق في العتبة الرضویة المقدسة

تضم هذه المؤسسة الأقسام التالیة:

المکتبة المرکزیة في العتبة الرضویة المقدسة: تحتوي هذه المکتبة على ملیون وثلاثمئة ألف نسخة کتاب مطبوع في مختلف الموضوعات، وحوالی أربعین ألف کتاب بطباعة حجریة، وثمانیة وسبعین ألف نسخة مخطوطة، وأکثر من سبعین ألف کتاب بلغات أجنبیة "بحوالی 69 لغة من اللغات الحیة في العالم"، وحوالی سبعة ملایین وثیقة تاریخیة، وملیون عدد مجلة باللغة الفارسیة وغیرها من اللغات، کما یصدر عن المکتبة مجلة علمیة بحثیة فصلیة بعنوان "العمل المکتبي والإعلام". یبلغ عدد أعضاء المکتبة أکثر من 120 ألف عضو، وتبلغ مساحتها الإجمالیة 28800 مترمربع، وتعتبر واحدة من أغنى المکتبات وأکبرها في إیران.

المکتبات التابعة للعتبة الرضویة المقدسة

حالیا یوجد أکثر من أربعین مکتبة في إیران ومکتبة واحدة في الهند تتبع لمؤسسة المکتبات والمتاحف ومرکز التوثیق في العتبة الرضویة المقدسة، تحتوي هذه المکتبات ما مجموعه ملیون ومئتین وخمسین ألف کتاب مطبوع، وحوالی واحد وعشرین ألف نسخة خطیة، وفيها أکثر من مئة وستین ألف عضو.

متاحف العتبة الرضویة المقدسة

تضم ثلاثة متاحف و12 قسما خاصا، وهي التالیة:

الأقسام الخاصة في المتحف المرکزي: القرآن الکریم؛ هدایا سماحة السید قائد الثورة؛ السجاد؛ تاریخ مشهد؛ المیدالیات والقطع النقدیة؛ الطوابع والأوراق النقدیة؛ الأواني الخزفية والمصابیح الزجاجیة؛ الساعات والأدوات الفلکیة؛ الفنون التصویریة؛ الأصداف والکائنات البحریة؛ أدوات زخرفة العمارة وتزیینها (قید الإنشاء). ومتحف علم الإنسان، ومتحف "ملك" الوطنی في طهران، ومتحف "وزیری" في مدینة یزد.



