وتفيد مجلة PNAS بأن مرض التهاب المفاصل الروماتيدي منتشرا على نطاق واسع. والأشخاص المصابون به يعانون طوال حياتهم من آلام دائمة ويصبحون قليلي الحركة. كما أن المصابين أكثر عرضة لأمراض القلب والكلى، ويعانون من ضعف البصر ومضاعفات أخرى. وقد ثبت أن هذا المرض يخفض العمر في المتوسط 3-12 سنة.

وتعطي نتائج الدراسة التي أجراها علماء جامعة كارولنسكا الطبية السويدية، الأمل في فعالية علاجية تقي الإنسان من التهاب المفاصل، حيث اكتشفوا آلية قد تكون مفتاحا لتنظيم الهجمات المناعية غير المرغوب بها.

وقد ركز العلماء في دراستهم على اثنين من البروتينات، انترلوكين 4 (IL-4) وانترلوكين 13 (IL-13). وهما جزيئات معلوماتية تنتجها الخلايا المناعية عند وجود مسببات الحساسية أو الأمراض الطفيلية. من أجل البحث عن وسائل فعالة لعلاج الالتهابات والاضطرابات المرتبطة بها.