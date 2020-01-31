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رقم الخبر: 274887 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2020 الوقت: 14:54 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مقالات علم النانو

ايران تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مقالات علم النانو

احتلت إيران المرتبة الأولى في العالم من حيث الأولوية لإنتاج المقالات في علم النانو من خلال إنتاج 21 بالمئة من مقالات تقنية النانو محلياً.

ان مركز الإحصاء والبيانات «ستات نانو» أعلن خلال تقريره الجديد انه حتى نهاية عام 2019 تم نشر 178 ألف مقالة مرتبطة بتكنولوجيا النانو، حيث احتلت ايران المرتبة الأولى عالمياً في أولوية إنتاج المقالات حول علم النانو من خلال إنتاج 21 بالمئة من مقالات تقنية النانو محلياً.

هذا وقد احتلت الصين المرتبة الأولى عالمياً في عدد المقالات المنشورة حول علم النانو وعددها 74 الف مقالة، وجاءت الولايات المتحدة الامريكية بالمرتبة الثانية بنشرها 24 الف مقالة، ومن ثم الهند وايران وكوريا الجنوبية.

ويبلغ عدد المقالات التي نشرتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال علم النانو عام 2019، عشرة آلاف وأربعمائة وأربعة وتسعون مقالة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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