ربما سمعت عن العديد من الفوائد الصحية للعسل. ولكن هل تعرف ماذا يحدث عندما تشرب ماء العسل الدافئ بانتظام؟ كوب كامل من ماء العسل، عندما يكون في الصباح أو قبل وقت النوم، إن الإجابة وفقا لما نشره موقعBoldsky))أنه يمكن أن يعزز مناعتك ويساعد في الحفاظ على صحتك بطرق مختلفة.

إن هناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الماء والعسل حيث يساعد في علاج الأمراض البسيطة، منها على سبيل المثال، علاج بشرتك من الداخل إلى الخارج.

إن من بين الحقائق المعروفة أن الماء يزيل سموم جسمك، ويبقيك رطبا، ويعمل الماء الدافئ بشكل أفضل في إزالة الرواسب الضارة من جسمك، وفي الحفاظ على لياقتك وجسمك. ويحتوي عسل النحل على الكثير من الفوائد الطبية.

يمكنك تناول العسل بالماء الدافئ، أو صنع محلول بالماء الدافئ، والعسل، وعصير الليمون. فإذا كنت مهتما بإنقاص الوزن، فهذا المشروب هو منقذك! لذا، ماذا يحدث عندما تشرب ماء العسل؟ فيما يلي الفوائد الصحية لماء العسل:

- تحسين صحة الجهاز الهضمي: يمكن أن يساعد كوب من الماء الدافئ مع العسل في تحسين عملية الهضم. يحتوي العسل على مكونات مطهرة تخفف معدتك من ارتداد الحمض. ومن المرجح أن هذا الحل يؤدي إلى تهدئة معدتك عند الإصابة بأي التهاب. كما أنه يساعد على الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء.

- تخفيف الوزن: يحتوي العسل على سكر طبيعي لا يسبب أي زيادة في الوزن. تناول العسل بانتظام بالماء الدافئ يمكن أن يحد من تناول السعرات الحرارية ويساعدك أيضا على فقدان الدهون في البطن بسهولة. وفقا لدراسة نشرت عام 2010 في الدورية العلمية للكلية الأميركية للتغذية، يساعد العسل على التحكم في شهيتك، وعند تناوله قبل النوم ليلا، يسهم تناول كوب من ماء العسل في بدء الجسم في حرق المزيد من الدهون خلال الساعات الأولى من النوم.

- علاج الإمساك: يعد السبب الرئيسي للمعاناة من الإمساك هو نقص الماء في جسمك. ويعد شرب كوب من الماء الدافئ مع العسل بانتظام في الصباح على معدة فارغة، وقبل النوم من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تحسين حركة الأمعاء وعلاج مشكلة الإمساك والآلام المرتبطة بها بفاعلية.

- يعزز الجهاز المناعي: يتميز عسل النحل الطبيعي بخصائص مذهلة لقتل البكتيريا تساعد على محاربة الجسيمات الغريبة. كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز نظام المناعة، في حين أن مضادات الأكسدة في العسل تسهم في نمو الجذور الحرة.

- علاج البرد والسعال: يعد تناول كوب الماء الدافئ مع العسل بمثابة بناء درع واقٍ مضاد للبكتيريا والفيروسات، التي تسبب البرد والسعال. كما يعمل العسل كمذيب للبلغم، ويطرده بالكامل من الجهاز التنفسي، وبالتالي تعزيز التنفس بشكل أفضل.

- يحسن الدورة الدموية: تعتبر هذه واحدة من أعظم فوائد تناول الماء الدافئ مع العسل، لأن ماء العسل يحرق رواسب الدهون في الجسم ويساعد على التخلص من الرواسب في الجهاز العصبي، وبالتالي يتم تحسين الدورة الدموية، ويتخلص من السموم الموجودة في الجسم.

- يعزز الطاقة: يدعم العسل الطاقة على مستويين أحدهما سريع المفعول والآخر طويل المدى، بسبب الجلوكوز في السكر الطبيعي المتوافر في عسل النحل، الذي يمتصه الجسم سريعا ويعطي دفعة فورية للطاقة. أما الفركتوز فيعد مصدرا للطاقة المستدامة حيث يتم امتصاصه ببطء أكثر.

- يحسن نوعية النوم: لتحسين جودة نومك، عليك بتناول ماء العسل لأنه يؤدي إلى إطلاق الجسم للسيروتونين، وهو ناقل عصبي يحسن حالتك المزاجية، ويقوم جسمك بتحويل السيروتونين إلى ميلاتونين، والذي ينظم طول ونوعية النوم.

- يزيل سموم الجسم: يضاف لفوائد هذا المشروب البسيط دوره الفعال في إزالة السموم من الجسم. وتدخل مكوناته في التركيبات الأساسية لأنظمة التخلص من السموم.

- تحسين صحة القلب: إن العسل مصدر غني بالفينولات وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة، التي ترتبط بخفض خطر الإصابة بأمراض القلب. وتساعد الشرايين الموجودة في قلبك على التمدد، مما يزيد من تدفق الدم إلى قلبك ويساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. كما يساعد ماء العسل في الحفاظ على توازن مستوى الكوليسترول، وزيادة الكوليسترول الحميد.